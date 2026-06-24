«جايلاۋ» باعدارلاماسى ارقىلى مال شارۋاشىلىعى جوبالارىنا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى اياسىندا جايىلىمدىق مال شارۋاشىلىعىن ودان ءارى دامىتۋعا جانە ەلىمىزدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان «جايلاۋ» جاڭا جەڭىلدەتىلگەن كرەديتتىك ءونىم ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى اشم ءمالىم ەتتى.
«جايلاۋ» باعدارلاماسى قۋاتتىلىعى 300 باستان كەم ەمەس ءىرى قارا مال نەمەسە 1000 باستان كەم ەمەس ۇساق مال ۇستايتىن جاڭا مال شارۋاشىلىعى قوجالىقتارىن قۇرۋدى قولداۋعا باعىتتالعان. باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ سالانىڭ وندىرىستىك ينفراقۇرىلىمىن نىعايتۋعا، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋعا جانە اۋىلدىق جەرلەردە قوسىمشا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«جايلاۋ» باعدارلاماسىنىڭ شارتتارى:
جىلدىق سىياقى مولشەرلەمەسى – 6 پايىزدان اسپايدى؛
كرەديت بەرۋ مەرزىمى - 10 جىلعا دەيىن؛
قارجىلاندىرۋ كولەمى - ءىرى قارا مال ءوسىرۋ جوبالارى ءۇشىن 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن، ۇساق مال ءوسىرۋ جوبالارى ءۇشىن 200 ميلليون تەڭگەگە دەيىن.
سونىمەن قاتار، «يگىلىك»، «بەرەكە» باعدارلامالارى جانە «اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋ» باعىتى بويىنشا جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋدىڭ قولدانىلۋ اياسى كەڭەيتىلدى. ەندى بۇل باعدارلامالار تەك ءىرى قارا مال شارۋاشىلىعىن عانا ەمەس، قوي، جىلقى، تۇيە، ارا، مارال شارۋاشىلىقتارىن جانە شوشقا شارۋاشىلىعىن دا قامتيدى.
«يگىلىك» جانە «بەرەكە» باعدارلامالارى جوعارى ءونىمدى اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋدى قارجىلاندىرۋ ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردى قولداۋعا ارنالعان. وسىنىڭ بارلىعى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ سانىن كوبەيتۋگە، تابىنداردىڭ گەنەتيكالىق الەۋەتىن جاقسارتۋعا، سونداي-اق مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ونىمدىلىگى مەن ءوندىرىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جول اشپاق.
«يگىلىك» باعدارلاماسىنىڭ شارتتارى:
100 باستان يمپورتتىق ءىرى قارا مالدى نەمەسە 500 يمپورتتىق ۇساق مالدى ساتىپ الۋ؛
يمپورتتىق نەمەسە وتاندىق اسىل تۇقىمدى جىلقى، تۇيە، مارال، ارا تۇقىمدارىن جانە شوشقا ساتىپ الۋ؛
جىلدىق سىياقى مولشەرلەمەسى - 6 پايىزدان اسپايدى؛
كرەديت بەرۋ مەرزىمى - 7 جىلعا دەيىن.
«بەرەكە» باعدارلاماسىنىڭ شارتتارى:
500 باستان جوعارى يمپورتتىق ءىرى قارا مالدى نەمەسە 1000 باستان جوعارى يمپورتتىق ۇساق مالدى ساتىپ الۋ؛
جىلدىق سىياقى مولشەرلەمەسى - 6 پايىزدان اسپايدى؛
كرەديت بەرۋ مەرزىمى - 7 جىلعا دەيىن.
قارجىلاندىرۋ باعىتى مەن ساتىپ الىناتىن مال تۇرىنە قاراي نەگىزگى قارىز بەن سىياقىنى وتەۋ بويىنشا 12 ايدان 30 ايعا دەيىنگى جەڭىلدىك كەزەڭى قاراستىرىلعان.
«اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋ» باعىتى بويىنشا قارجىلاندىرۋ:
جەم-ءشوپ پەن جەمدىك قوسپالاردى ساتىپ الۋعا؛
جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن الۋعا؛
قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەكاقىسىن تولەۋگە؛
ۆەتەريناريالىق پرەپاراتتاردى ساتىپ الۋعا؛
جەم دايىنداۋ جانە تاراتۋ تەحنيكاسى مەن جابدىقتارىنا ارنالعان قوسالقى بولشەكتەردى ساتىپ الۋعا بەرىلەدى.
نەگىزگى شارتتارى:
جىلدىق سىياقى مولشەرلەمەسى - 5 پايىزدان اسپايدى؛
كرەديت بەرۋ مەرزىمى – 12 ايعا دەيىن.
وڭىرلىك الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالاردى (ا ك ك) تارتۋ ارقىلى قارجىلاندىرۋ ارنالارى كەڭەيتىلدى.
جەڭىلدەتىلگەن باعدارلامالارعا قاتىسۋ شارتتارى تۋرالى تولىق اقپارات الۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ وبلىستىق فيليالدارىنا جانە وبلىس اكىمدىكتەرى جانىنداعى وڭىرلىك ا ك ك-لەرگە جۇگىنە الادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا اگرارشىلاردى جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ كولەمى ەداۋىر ارتقانىن جازدىق. جاڭا تەتىك ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر جىلدىق 5 پايىزدىق مولشەرلەمەمەن نەسيە الىپ، ەگىس جانە ەگىن جيناۋ جۇمىستارىن ۋاقىتىلى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك الدى. ناتيجەسىندە قارجىلاندىرۋ كولەمى مەن قامتىلعان ەگىستىك القاپتارىنىڭ اۋماعى ۇلعايدى.