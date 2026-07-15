جانىبەك ءالىمحان ۇلى: چەمپيوندار ەشقاشان ۇمىتىلمايدى
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندىق بوكسشى، WBO تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى الەۋمەتتىك جەلىدەگى X پاراقشاسىندا جانكۇيەرلەرىنە اسەرلى جازبا ارنادى.
قازاق بوكسشىسى چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىمەن تۇسكەن سۋرەتىن جاريالاپ، سپورتشىنىڭ جولى مەن ارتىندا قالاتىن مۇراسى تۋرالى وي ءبولىستى.
«قيىندىقتار وتەدى. سىناقتار اياقتالادى. ءسىزدى توقتاتۋعا تىرىسقاندار دا ۋاقىت وتە ۇمىتىلادى. ءبىراق چەمپيوندار ەشقاشان ۇمىتىلمايدى. ولاردىڭ نوكاۋتتارى مەن رينگتە قالدىرعان مۇراسى ماڭگى ءومىر سۇرەدى»، - دەپ جازدى ءالىمحان ۇلى.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتا ونەر كورسەتەدى جانە WBO تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى سانالادى. اۋەسقوي بوكستا الەم چەمپيونى، ازيا چەمپيونى جانە ازيا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى اتانعان. سونداي-اق 2016-جىلعى وليمپيادا ويىندارىندا قازاقستان نامىسىن قورعاعان.
كاسىپقوي رينگتە ءالىمحان ۇلى بۇگىنگە دەيىن 17 جەكپە-جەك وتكىزىپ، بارلىعىندا جەڭىسكە جەتتى. ونىڭ 12 ءسىن مەرزىمىنەن بۇرىن اياقتاعان.