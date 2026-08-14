جانىبەك ءالىمحان ۇلى سۋپەر ورتا سالماقتا WBO تيتۋىلىنا مىندەتتى ۇمىتكەر اتاندى
KAZINFORM. استانا - جاقىندا ورتا سالماقتا WBO نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى اتاعىنان باس تارتىپ، سۋپەر ورتا سالماققا اۋىسقان قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى كەزەكتى جەكپە-جەگىندە الەم چەمپيونى تيتۋىلىنا تالاسادى.
تانىمال امەريكالىق «The Ring magazine» كاسىپقوي بوكس باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) چەمپيوندار كوميتەتى سۋپەر ورتا سالماقتا الەم چەمپيونى تيتۋىلىنا مىندەتتى قارسىلاستى بەكىتتى.
WBO قابىلدانعان شەشىمگە سايكەس، 160 فۋنت سالماقتاعى WBO تيتۋلىنىڭ بۇرىنعى يەگەرى جانىبەك ءالىمحان ۇلى رەسمي تۇردە حامزا شيرازدىڭ مىندەتتى قارسىلاسى رەتىندە بەلگىلەندى، ال دجەيكوب بانكتىڭ وسىعان قاتىستى ءوتىنىشى قابىلدانبادى.
قوس تاراپتىڭ كومانداسىنا شارتتاردى كەلىسۋگە 20 كۇن بەرىلدى.
ايتا كەتەرلىگى، قازاقستاندىق بوكسشى شيرازدىڭ بەلبەۋىنە ەكىنشى ۇمىتكەر رەتىندە قويىلدى. 31- قازاندا WBC چەمپيونى كريستيان مبيلليمەن كەزدەسەتىن كانەلو الۆارەس سۋپەر ورتا سالماقتا WBO تيتۋىلىنىڭ باستى ۇمىتكەرى سانالادى.
ەسكە سالايىق، جانىبەك ءالىمحان ۇلى 2026 -جىلى 21 -شىلدەدە WBO نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعىنان ءوز ەركىمەن باس تارتىپ، سۋپەر ورتا سالماققا اۋىستى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاندىق بوكسشى ۇيىمنىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىندە بىردەن 2-ساتىعا جايعاستى.
اۆتورلار
مۇحتار قاليموللا ۇلى