جانىبەك ءالىمحان ۇلى رينگكە قايتا ورالادى
استانا. قازاقپارات - دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) چەمپيوندار كوميتەتى قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جارىستان شەتتەتۋ مەرزىمىن توقتاتتى.
ۇيىمنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ ءتيىستى تالاپتاردى ورىنداۋىنا بايلانىستى، جارىستان شەتتەتۋ مەرزىمى رەسمي توقتاتىلعان.
- كوميتەت قويعان شارتتاردى ورىنداعاننان كەيىن، ءالىمحان ۇلى مىرزا الەم چەمپيوناتى كوميتەتىنە ءوزىنىڭ مارتەبەسىن قايتا قاراۋدى سۇراپ رەسمي ءوتىنىش بەردى. كوميتەت ونىڭ تالاپتارعا ساي كەلۋىن باعالاپ، ۇسىنىلعان قۇجاتتاردى قاراپ، وعان قويىلعان ءتيىستى شارتتاردى تولىق ورىنداعانىن انىقتادى. سايكەسىنشە، ءالىمحان ۇلى مىرزانىڭ شەتتەتىلۋى 2026 -جىلدىڭ 10 -شىلدەسىنەن باستاپ توقتاتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، جانىبەك ءالىمحان ۇلى 2026 -جىلى 21 شىلدەدە WBO نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعىنان ءوز ەركىمەن باس تارتىپ، سۋپەر ورتا سالماققا اۋىستى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاندىق بوكسشى ۇيىمنىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىندە بىردەن 2-ساتىعا جايعاستى.
سونداي-اق، جانىبەك ءالىمحان ۇلى رەسمي تۇردە WBO سۋپەر ورتا سالماق چەمپيونى حامزا شيرازدىڭ مىندەتتى قارسىلاسى رەتىندە بەلگىلەندى.
اۆتورلار
مۇحتار قاليموللا ۇلى