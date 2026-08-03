جانىبەك ءالىمحان ۇلى جاڭا سالماقتا WBO رەيتينگىنىڭ 2-ساتىسىنا جەكپە-جەكسىز جايعاستى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەمنىڭ بۇرىنعى چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 ك و) جاڭا سالماق دارەجەسىنە رەسمي اۋىسقاننان كەيىن، بۇكىل الەمدىك بوكس ۇيىمىنىڭ (WBO) جاڭارتىلعان رەيتينگىندە بىردەن 2-ساتىعا جايعاستى، دەپ حابارلايدى Informsports.kz.
ول رەيتينگىدە تەك مەكسيكالىق جۇلدىز ساۋل «كانەلو» الۆارەسكە عانا جول بەرىپ تۇر، ال بۇل ديۆيزيونداعى WBO الەم چەمپيونى بەلبەۋى قازىرگى ۋاقىتتا بريتانيالىق حامزا شيرازعا تيەسىلى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2026-جىلدىڭ 21-شىلدەسىندە «Qazaq Style» ورتا سالماقتاعى WBO تيتۋلىنان باس تارتىپ، 76,2 كەلىگە دەيىنگى سالماققا اۋىساتىنىن جاريالاعان ەدى. ول بوساتقان ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلبەۋ اۆتوماتتى تۇردە ۋاقىتشا چەمپيون بولىپ كەلگەن بريتانيالىق دەنزەل بەنتليگە (22-3-1، 18 ك و) بۇيىردى.
جانىبەكتىڭ سۋپەر-ورتا سالماققا كەلۋى بۇرىننان كۇتىلگەن ۇلكەن تەكەتىرەستەرگە جول اشپاق. ناقتىراق ايتقاندا، 31-قازاندا مەكسيكالىق ساۋل «كانەلو» الۆارەس پەن WBC چەمپيونى كريستيان مبيلي اراسىندا ايقاس وتەدى. وسى جەكپە-جەكتىڭ جەڭىمپازى بولاشاقتا ءالىمحان ۇلىنىڭ تيتۋل ءۇشىن نەگىزگى قارسىلاستارىنىڭ بىرىنە اينالۋى ابدەن مۇمكىن.
الايدا وتاندىق بوكسشىنىڭ شارشى الاڭعا ورالۋى جىل سوڭىنا قاراي جوسپارلانعان. دوپينگ-سىناماسىنان (مەلدوني) شيكىلىك شىعىپ، ءبىر جىلدىق شەتتەتىلۋ جازاسىن وتەپ جاتقان جانىبەكتىڭ ديسكۆاليفيكاتسيا مەرزىمى وسى جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اياقتالادى. وسىدان كەيىن عانا ول جاڭا سالماقتاعى العاشقى رەسمي جەكپە-جەگىن وتكىزە الادى. سپورت ساراپشىلارى ءالىمحان ۇلىنىڭ فيزيكالىق پارامەترلەرى مەن اۋەسقوي بوكستاعى (75 كەلىدە الەم جانە ازيا چەمپيونى اتانعان) تاجىريبەسى بۇل سالماققا وتە قولايلى ەكەنىن ايتىپ وتىر.
دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى رەسمي شەشىمىن جاريالاعانىن جازعان ەدىك.