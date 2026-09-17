جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن حامزا شيراز جەكپە-جەگىنە قاتىستى شەشىم شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جەڭىلمەگەن بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن ۇلى بريتانيا چەمپيونى حامزا شيراز اراسىنداعى جەكپە-جەككە قاتىستى ماڭىزدى جاڭالىق پايدا بولدى.
شيرازدىڭ پروموۋتەرلەرى مىندەتتى تيتۋلدىق جەكپە-جەكتى وتكىزۋ قۇقىعىنا ارنالعان ساۋدادا جەڭىسكە جەتتى. الايدا بريتاندىق بوكسشى بۇل كەزدەسۋدەن ءالى دە باس تارتا الادى.
شيرازدىڭ پروموۋتەرلەرى ساۋدادا جەڭىسكە جەتتى
WBO ۇيىمىنىڭ ەكىنشى ورتا سالماقتاعى چەمپيونى حامزا شيرازدىڭ مۇددەسىن قورعايتىن Queensberry Promotions مىندەتتى تيتۋلدىق قورعاۋدى ۇيىمداستىرۋ قۇقىعىنا ارنالعان پروموۋتەرلىك ساۋدادا جەڭىمپاز اتاندى.
بريتاندىق تاراپ 1001809 دوللار، ياعني شامامەن 448 ميلليون تەڭگە ۇسىنعان. بۇل جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ پروموۋتەرى Top Rank ۇسىنعان 820 مىڭ دوللاردان (شامامەن 367 ميلليون تەڭگە) جوعارى.
ساۋدا قورىتىندىسىنا سايكەس، جۇلدە قورىنىڭ 75 پايىزى چەمپيون حامزا شيرازعا، ال 25 پايىزى مىندەتتى قارسىلاسى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا تيەسىلى بولادى.
وسى ەسەپ بويىنشا شيراز شامامەن 751 مىڭ دوللار، ال ءالىمحان ۇلى 250 مىڭ دوللار كولەمىندە گونورار الۋى مۇمكىن.
جەكپە-جەك قاشان جانە قايدا وتەدى؟
قازىرگى تاڭدا جەكپە-جەكتىڭ ىقتيمال كۇندەرى رەتىندە 2026-جىلدىڭ 28-قاراشاسى نەمەسە 5-جەلتوقسانى قاراستىرىلىپ وتىر. وتەتىن ورىن رەتىندە ءۇش قالا اتالدى، ياعني لوندون، بيرمينگەم جانە نيۋ-يورك. الايدا ناقتى داتا مەن ارەنا ازىرگە تۇپكىلىكتى بەكىتىلگەن جوق.
شيراز جەكپە-جەكتەن باس تارتا الا ما؟
بريتاندىق بوكسشىنىڭ جەكپە-جەككە كەلىسەتىنى ازىرگە بەلگىسىز. بۇعان دەيىن شيراز الىمحان ۇلىمەن كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن ايتقانىمەن، گونوراردىڭ لايىقتى بولۋى كەرەكتىگىن اتاپ وتكەن.
ساۋدا ناتيجەسىندە چەمپيونعا تيەتىن شامامەن 751 مىڭ دوللار بريتاندىق بوكسشىنىڭ بۇعان دەيىنگى ەڭ ءىرى گونورارلارىمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي تومەن. ەگەر شيراز مىندەتتى قورعاۋدان باس تارتسا، ونىڭ WBO چەمپيوندىق بەلبەۋىنەن ايىرىلۋ قاۋپى بار.
بوكس ينسايدەرى دەن رافاەل دە بريتاندىق بوكسشىنىڭ قارجىلىق سەبەپتەرگە بايلانىستى جەكپە-جەكتەن باس تارتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان. ونىڭ پىكىرىنشە، الىمحان ۇلىمەن كەزدەسۋ شيراز ءۇشىن مانسابىنداعى شىن مانىندەگى كۇردەلى سىناقتاردىڭ ءبىرى بولماق.
مەن شيراز وسى گونورارداعى ءوز ۇلەسى ءۇشىن بۇل جەكپە-جەككە كەلىسسە، تاڭعالار ەدىم. ول الدەقايدا كوپ اقشاعا ءالسىز ءارى بەلگىسىز قارسىلاستارمەن جەكپە-جەك وتكىزۋگە ۇيرەنىپ قالدى. ال بۇل - ناعىز جەكپە-جەك، - دەدى دەن رافاەل.
شيراز بۇعان دەيىن 5 ميلليون دوللار العان
حامزا شيرازدىڭ ەڭ جوعارى گونورارى ەدگار بەرلانگاعا قارسى جەكپە-جەكتە تىركەلگەن. بريتاندىق بوكسشى بۇل كەزدەسۋ ءۇشىن 5 ميلليون دوللار العان.
جەكپە-جەك شيرازدىڭ جەڭىسىمەن اياقتالىپ، ول قارسىلاسىن بەسىنشى راۋندتىڭ باسىندا نوكاۋتقا تۇسىرگەن. سوندىقتان جاڭا جەكپە-جەك ءۇشىن ۇسىنىلعان شامامەن 751 مىڭ دوللار بريتاندىق بوكسشىنىڭ رەكوردتىق گونورارىنان بىرنەشە ەسە از.
جانىبەك ءۇشىن ماڭىزدى مۇمكىندىك
جانىبەك ءالىمحان ۇلى بۇعان دەيىن ورتا سالماقتا بىرنەشە چەمپيوندىق بەلبەۋدى بىرىكتىرگەن. كەيىن ەكىنشى ورتا سالماققا اۋىستى.
قازاقستاندىق بوكسشى ءالى جەڭىلىپ كورمەگەن جانە جاڭا ديۆيزيوندا دا چەمپيوندىق ماقساتتارىن جالعاستىرىپ كەلەدى. ال حامزا شيراز - جەڭىلمەگەن جاس چەمپيون. ول بوس تۇرعان WBO بەلبەۋىن جەڭىپ العان جانە نوكاۋتتارىمەن تانىلعان.
ەكى بوكسشىنىڭ دا جەڭىلىسسىز سەرياسى بۇل جەكپە-جەككە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرىپ وتىر.
شيراز WBO شەشىمىنە نارازىلىق بىلدىرگەن
بريتاندىق بوكسشى بۇعان دەيىن WBO- نىڭ جانىبەك ءالىمحان ۇلىن مىندەتتى قارسىلاس رەتىندە تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىمىنە نارازىلىعىن بىلدىرگەن.
بۇل ماسەلە قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان مەلدوني انىقتالعاننان كەيىنگى جاعدايعا بايلانىستى. ءالىمحان ۇلىنىڭ ىسىنە قاتىستى شەشىمنەن كەيىن WBO ونى مىندەتتى ۇمىتكەر رەتىندە بەكىتكەن.
شيراز بۇل شەشىمدى سىنعا الىپ، WBO- نىڭ ارەكەتىن «ءازىل» جانە «بوكستاعى ماسقارا» دەپ اتاعان. سونىمەن قاتار ول ۇيىمنىڭ ءالىمحان ۇلىن مىندەتتى قارسىلاس رەتىندە بەكىتۋىندە سىبايلاس جەمقورلىق بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتقان. بۇل - شيرازدىڭ جەكە پىكىرى جانە ونىڭ ۇيىم شەشىمىنە قاتىستى مالىمدەمەسى.
ەندى باستى ماسەلە - بريتاندىق چەمپيوننىڭ الىمحان ۇلىمەن جەكپە-جەككە كەلىسۋى. ەگەر كەزدەسۋ بەكىتىلسە، ەكى جەڭىلمەگەن بوكسشىنىڭ جەكپە-جەگى 2026-جىلدىڭ قاراشا نەمەسە جەلتوقسان ايلارىندا ءوتۋى مۇمكىن.