KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى الداعى جوسپارىن ايتتى

    استانا. قازاقپارات - WBO تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) الداعى جوسپارىن ايتتى.

    т
    Фото: janibek_alimkhanuly/ instagram

    قازاقستاندىق بوكسشى بۇل جەتىستىكتەرىمەن شەكتەلىپ قالمايتىنىن، الداعى ۋاقىتتا چەمپيوندىق بەلبەۋلەر سانىن كوبەيتۋدى كوزدەيتىنىن اڭعارتقان.

    «ءۇش سالماقتىڭ چەمپيوندىق تيتۋلىنا اپارار جولدامىز!» - دەپ جازدى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتا IBF جانە WBO نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى بولدى. ول 2025-جىلدىڭ اياعىندا كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن تيتۋل بىرىكتىرەتىن جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس ەدى.

    الايدا قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسى وڭ ناتيجە كورسەتكەننەن كەيىن كەزدەسۋ وتپەي قالدى.

    كەيىن IBF جانىبەك ءالىمحان ۇلىن چەمپيوندىق بەلبەۋىنەن ايىرىپ، ونى 2026-جىلعى جەلتوقسانعا دەيىن جارىستاردان شەتتەتتى. ال WBO ءوز تاراپىنان بوكسشىعا ءبىر جىلدىق ديسكۆاليفيكاتسيا بەرىپ، چەمپيوندىق تيتۋلدى وزىندە قالدىردى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور