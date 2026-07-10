جانىبەك ءالىمحان ۇلى الداعى جوسپارىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - WBO تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) الداعى جوسپارىن ايتتى.
قازاقستاندىق بوكسشى بۇل جەتىستىكتەرىمەن شەكتەلىپ قالمايتىنىن، الداعى ۋاقىتتا چەمپيوندىق بەلبەۋلەر سانىن كوبەيتۋدى كوزدەيتىنىن اڭعارتقان.
«ءۇش سالماقتىڭ چەمپيوندىق تيتۋلىنا اپارار جولدامىز!» - دەپ جازدى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتا IBF جانە WBO نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى بولدى. ول 2025-جىلدىڭ اياعىندا كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن تيتۋل بىرىكتىرەتىن جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس ەدى.
الايدا قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسى وڭ ناتيجە كورسەتكەننەن كەيىن كەزدەسۋ وتپەي قالدى.
كەيىن IBF جانىبەك ءالىمحان ۇلىن چەمپيوندىق بەلبەۋىنەن ايىرىپ، ونى 2026-جىلعى جەلتوقسانعا دەيىن جارىستاردان شەتتەتتى. ال WBO ءوز تاراپىنان بوكسشىعا ءبىر جىلدىق ديسكۆاليفيكاتسيا بەرىپ، چەمپيوندىق تيتۋلدى وزىندە قالدىردى.