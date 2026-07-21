جانىبەك ءالىمحان ۇلى الەم چەمپيونى اتاعىنان ءوز ەركىمەن باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشىلار اراسىندا ەندى الەم چەمپيونى اتاعىن يەلەنىپ جۇرگەن سپورتشى قالمادى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستاننىڭ جالعىز الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى بولاتىن. الايدا 2026-جىلى 21-شىلدەدە ول بۇل مارتەبەدەن ءوز ەركىمەن باس تارتتى. WBO قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ چەمپيوندىق بەلبەۋدەن باس تارتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن ماقۇلدادى.
ۇيىمنىڭ شەشىمىنە سايكەس، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ورتا سالماقتاعى WBO تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى اتاعىنان ءوز ەركىمەن باس تارتۋى قابىلداندى. وسىعان بايلانىستى ۋاقىتشا چەمپيون بولعان دەنزەل بەنتلي تولىققاندى الەم چەمپيونى اتاندى. ال ورتا سالماقتاعى مىندەتتى ۇمىتكەر مارتەبەسى يوەنلي ەرناندەسكە بەرىلدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق اتاقتان باس تارتا وتىرىپ، WBO دان ءوزىن ەكىنشى ورتا سالماق دارەجەسىندەگى الەمدىك رەيتينگكە ەنگىزۋدى سۇرادى. وسىلايشا، ول مانسابىن بۇدان بىلاي وسى سالماقتا جالعاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
قازىر ونىڭ سالماق دارەجەسىن اۋىستىرۋ جانە ەكىنشى ورتا سالماق بويىنشا الەمدىك رەيتينگكە ەنگىزۋ تۋرالى ءوتىنىشىن WBO نىڭ رەيتينگ كوميتەتى قاراپ جاتىر.
ۇيىمنىڭ مالىمدەۋىنشە، كوميتەت شەشىم قابىلداۋ كەزىندە WBO نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى رەتىندەگى بۇرىنعى مارتەبەسى مەن جەتىستىكتەرىن قوسا العاندا، بارلىق ماڭىزدى دۇنيەنى ۇيىم رەگلامەنتىنە سايكەس ەسكەرۋگە قۇقىلى.
ءوزىنىڭ ەكىنشى ورتا سالماققا اۋىسۋ تۋرالى شەشىمىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى الەۋمەتتىك جەلىدە قىسقاشا ءتۇسىندىردى.
- وتكەن نارسە ءوتتى. مەن وتكەنمەن ءومىر سۇرمەيمىن. بوكس جولىنداعى تاريحىم بۇرىنعىدان دا قىزىق بولايىن دەپ تۇر. جاڭالىقتاردى كۇتىڭىزدەر، - دەپ جازدى ول ىnstagram پاراقشاسىندا.
قازىر WBO تۇجىرىمى بويىنشا ەكىنشى ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونىنىڭ بەلبەۋى بوس تۇر. بۇعان دەيىن ۇيىم بۇل تيتۋل ءۇشىن حامزا شيراز بەن ديەگو پاچەكو جۇدىرىقتاسۋى ءتيىس دەگەن شەشىم شىعارعان.
ەسكە سالساق، جانىبەك ءالىمحان ۇلى 2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان بەرى سىناماسىنان دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى كودەكستە تىيىم سالىنعان زات انىقتالعاندىقتان، ءبىر جىلعا جارىستاردان شەتتەتىلگەن. سوعان قاراماستان WBO ول چەمپيوندىق بەلبەۋدەن ءوز ەركىمەن باس تارتقانعا دەيىن ونىڭ اتاعىن ساقتاپ كەلدى. ال IBF وسى جاعدايعا بايلانىستى بۇعان دەيىن ءالىمحان ۇلىن چەمپيوندىق تيتۋلىنان ايىرعان بولاتىن.