جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق: سينوپتيكتەر 23-قاڭتارداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، 23-قاڭتاردا تۇركىستان وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار جاۋادى. جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20، تۇندە وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا ەكپىنى 23-28 م/س. تۇركىستاندا كەي ۋاقىتتاردا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىساتىن جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
شىمكەنتتە قار جاۋادى. جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، تۇمان بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىساتىن جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى. اقتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا قار جاۋادى.
قاراعاندى وبلىسىندا قار، بۇرقاسىن بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-18 م/س. قاراعاندىدا كەي ۋاقىتتاردا قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س. وسكەمەندە تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار جاۋادى، بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. قىزىلوردادا جولداردا كوكتايعاق بولادى.
جامبىل وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى قار، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 23-28 م/س كۇتىلەدى. تارازدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتاردا 25 م/س كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. ورالدا دا تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىندا ازداپ قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
ايتا كەتەيىك، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.