    جاۋىن-شاشىن شاقىرۋ تاجىريبەسى قازگيدرومەتتىڭ باقىلاۋىندا - مانسۇر وشۋربايەۆ

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بۇلتتارعا اسەر ەتۋ ارقىلى جاۋىن-شاشىن شاقىرۋعا قاتىستى جۇرگىزىلىپ جاتقان ەكسپەريمەنت حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ قاتىسۋىمەن باقىلاۋدا. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى مانسۇر وشۋربايەۆ ءماجىلىس كۋلۋارىندا ءمالىم ەتتى.

    Мансұр Ошурбаев
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    ونىڭ ايتۋىنشا، تاجىريبە دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيالىق ۇيىم وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن. ەكسپەريمەنتتى قازاقستان تاراپىنان قازگيدرومەت باقىلاۋعا العان.

    - بۇل ماسەلە تولىقتاي قازگيدرومەتتىڭ باقىلاۋىندا. ءبىزدىڭ تاراپىمىزدان تەك مەتەورولوگيالىق دەرەكتەرگە، سونىڭ ىشىندە بۇلتتاردىڭ ىلعالدىلىعىنا قاتىستى جۇمىستار قاراستىرىلادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    سونىمەن قاتار ول ەكولوگيالىق تۇرعىدان جاۋعان جاۋىن-شاشىنعا تولىق تالداۋ جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - جالپى، الەمدىك تاجىريبە كورسەتىپ وتىرعانداي، بۇل - ەكولوگيالىق تۇرعىدان تازا ءتاسىل. ول تەك سۋ ايدىندارىنداعى سۋ كولەمىن تولىقتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مانسۇر وشۋربايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ-نىڭ ارناۋلى مەكەمەسى سانالاتىن دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيا ۇيىمى كليمات، اۋا رايى، سۋ رەسۋرستارى جانە تابيعي اپاتتاردىڭ قاتەرىن ازايتۋ باعىتىنداعى جاھاندىق ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋدە نەگىزگى ءرول اتقاراتىنىن ايتقان ەدى.

    بەيسەن سۇلتان
