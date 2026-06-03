جاپونيانىڭ وڭتۇستىك باتىسىنا جويقىن تايفۋن كەلدى
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى جاپونيانىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى كيۋسيۋ ارالىنىڭ وڭتۇستىك بولىگىنىڭ ماڭىنان «دجانمي» تايفۋنى ءوتىپ، ەلدىڭ باتىس جانە شىعىس ايماقتارىنىڭ تىنىق مۇحيتى جاعالاۋىنا قاراي جىلجىدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
تايفۋن سالدارىنان كەم دەگەندە 16 ادام جاراقات الدى.
سونىمەن قاتار، كاگوسيما جانە وكيناۆا پرەفەكتۋرالارىندا شامامەن 48000 ءۇي ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدى.
جاپون اۋە كومپانيالارى سارسەنبىدە 580 نەن استام ىشكى جانە حالىقارالىق رەيستەردى توقتاتتى، بۇل شامامەن 80000 ادامعا اسەر ەتتى.
Toyota جانە Suzuki كومپانيالارى جاعداي تۇراقتانعانشا ءوندىرىستى كەيىنگە قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
جاپون مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى ەكىنشى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى 4 دەڭگەيلى سۋ تاسقىنى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالادى جانە قاۋىپتى ايماقتارداعى بارلىق تۇرعىنى ەۆاكۋاتسيالاۋعا شاقىرادى. اگەنتتىك ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىس، باتىس جانە ورتالىق بولىكتەرىندەگى تۇرعىنداردى كوشكىن مەن سۋ تاسقىنى قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى.