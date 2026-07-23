جاپونيانىڭ 41 پرەفەكتۋراسىندا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - جاپونياداعى اپتاپ ىستىق 41 پرەفەكتۋرادا ەسكەرتۋ جاريالانۋىنا جانە ەل بويىنشا جۇزدەگەن ادامنىڭ اۋرۋحاناعا جاتقىزىلۋىنا سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى Anadolu اگەنتتىگى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، جاپوندىق مەتەورولوگيالىق اگەنتتىك ەلدە قالىپتاسقان اپتاپ ىستىققا بايلانىستى 41 پرەفەكتۋرادا جىلۋ سوققىسىنىڭ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ تاراتقان. بۇل تۋرالى NHK تەلەارناسى جاڭبىرلى ماۋسىم اياقتالعاننان كەيىن مالىمدەمە جاساعان جاپوندىق مەتەورولوگيالىق اگەنتتىككە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ءبىرقاتار اۋداندا اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جاقىندادى. ميە پرەفەكتۋراسىنىڭ كۋۆانا قالاسىندا تەرمومەتر باعانى 40,5 گرادۋسقا دەيىن، حاماماتسۋدا (سيدزۋوكا پرەفەكتۋراسى) 40,1 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى. باسقا كوپتەگەن ەلدى مەكەندە تەمپەراتۋرا 39 گرادۋستان استى.
تۇرعىندارعا دەنەنىڭ قىزىپ كەتۋىنىڭ سالدارىن بولدىرماۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ كەرەكتىگى تۋرالى ەسكەرتىلدى. ساراپشىلار ۇزاق ۋاقىت اشىق كۇن استىندا بولماۋعا جانە سۇيىقتىق مولشەرىن ۇنەمى تولتىرىپ وتىرۋعا كەڭەس بەردى.
توكيو ءورت ءسوندىرۋ باسقارماسى اپتاپ ىستىقتا جاپونيادا 287 ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى Anadolu سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.