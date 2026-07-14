جاپونيالىق كاسىپورىندار قىتايدان كەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى جاپون كومپانيالارىنىڭ سانى ازايىپ كەلەدى. اسىرەسە شاعىن جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ ءوندىرىس كولەمىن قىسقارتۋعا، قىزمەت اياسىن وزگە ەلدەرگە جىلجىتۋعا نەمەسە قىتاي نارىعىنان تولىقتاي كەتۋگە شەشىم قابىلداۋى جيىلەي تۇسكەن.
بۇل تۋرالى سينگاپۋرلىق Lianhe Zaobao باسىلىمى حابارلادى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، جاپونيالىق Teikoku Databank كومپانياسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2024-جىلى قىتايدا جۇمىس جۇرگىزىپ تۇرعان جاپون كاسىپورىندارىنىڭ سانى شامامەن 13 مىڭداي بولعان. بۇل كورسەتكىش 2012-جىلعى رەكوردتىق دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا 10 پايىز از. ساراپشىلاردىڭ دەنى جاپون كاسىپورىندارىنىڭ قىتاي نارىعىنا بەلسەندى تۇردە ىرگە كەڭەيتۋى اياقتالدى دەپ سانايدى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، جاپونيانىڭ «JETRO» ينۆەستيتسيالىق اگەنتتىگى 2025-جىلى قىتايداعى جاپون كومپانيالارى اراسىندا الداعى ءبىر-ەكى جىلعا ارنالعان بيزنەس-جوسپارلار تۋراسىندا ساۋالناما جۇرگىزگەن.
ساۋالناماعا قاتىسقان 784 كاسىپورىننىڭ تەك 21,3 پايىزى عانا قىتايداعى قىزمەتىن كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتقان. بۇل 2007-جىلدان بەرگى ەڭ تومەن كورسەتكىش. ال 14,4 پايىزى بيزنەس كولەمىن قىسقارتۋدى، ءوندىرىستى وزگە ەلگە كوشىرۋدى نەمەسە قىتاي نارىعىنان ءبىرجولا باس تارتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەگەن. زەرتتەۋ بويىنشا، جاپون كومپانيالارىنىڭ 64,3 پايىزى قازىرگى قىزمەت كولەمىن ساقتاپ قالۋدى كوزدەيدى.
قىتايداعى جاپون كومپانيالارى ءوز قىزمەتىنە كەدەرگى كەلتىرگەن نەگىزگى فاكتورلار رەتىندە جالاقى شىعىنىنىڭ ءوسۋىن جانە نارىقتاعى باسەكەلەستىكتىڭ كۇشەيۋىن اتاعان. اسىرەسە شاعىن جانە ورتا كاسىپورىندار ءۇشىن جاڭا كليەنت تارتۋ قيىنداي تۇسكەن. جاپون كومپانيالارىنىڭ كوپشىلىگى ۇزاقمەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا قىتايدى ماڭىزدى نارىق رەتىندە قاراستىرعانمەن، جەرگىلىكتى كاسىپورىنداردىڭ نىعايۋى سالدارىنان سىن-قاتەردىڭ كۇشەيە تۇسكەنىن دە جاسىرمايدى.
2003-جىلى شانحايدا بولىمشەسىن اشقان جاپونيالىق Quick كونسالتينگ كومپانياسى قىتايداعى جاپون كاسىپكەرلەرىنە ەڭبەك زاڭناماسى بويىنشا كەڭەس بەرۋمەن اينالىسىپ كەلگەن. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2003-جىلدان كەيىن قىتاي نارىعىنا اياق باسقان جاپون كاسىپورىندارىنىڭ سانى كۇرت ءوسىپ، كونسالتينگ قىزمەتىنە سۇرانىس ارتقان. الايدا 2020-جىلدان كەيىن قىتاي نارىعىنا باعىتتالعان جاپون كومپانيالارىنىڭ سانى ازايا باستاعان.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، COVID-19 پاندەمياسىنان كەيىن قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى باياۋلاپ، ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى تاريفتىك تەكەتىرەستىڭ ۋشىعۋى ىسكەرلىك ورتاعا ايتارلىقتاي اسەر ەتكەن. بۇدان بولەك، بىرنەشە جاپون ازاماتىنىڭ قىتايدىڭ تىڭشىلىققا قارسى زاڭى بويىنشا ايىپتالۋى دا كەي كومپانيالاردىڭ ينۆەستيتسيالىق تاۋەكەلدەردى قايتا باعالاۋىنا ىقپال ەتكەن.
2024-جىلى Quick كومپانياسىنىڭ كىرىسى سايكەس مەزگىلدەگىدەن 35 پايىزعا تومەندەپ، شامامەن 470 مىڭ يۋان كولەمىندە شىعىنعا ۇشىراعان.
كومپانيا 2025-جىلدىڭ سوڭىندا قىتايداعى قىزمەتىن توقتاتتى.
كومپانيا ءتوراعاسى كاۆاگۋتي يتيرونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىمدى قابىلداۋعا تاۋەكەلدەردىڭ كۇشەيۋى نەگىز بولعان.
- تاۋەكەلدەر ايقىندالا ءتۇستى. سوندىقتان بۇل دۇرىس شەشىم بولدى دەپ ەسەپتەيمىن، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن جازعانىمىزداي، قىتاي 2030-جىلعا قاراي ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.