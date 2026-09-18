جاپونياعا تاعى دا تايفۋن جاقىنداپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا وسى اپتا سوڭىندا باستالاتىن بەس كۇندىك مەرەكەلىك دەمالىس كەزىندە تايفۋن جاقىنداۋى مۇمكىن.
جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى سارسەنبىدە تىنىق مۇحيتىنداعى ماريانا ارالدارىنىڭ ماڭىندا «دۋتسزيۋان» تايفۋنىنىڭ پايدا بولعانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى Kyodo اگەنتتىگى جازدى.
ماۋسىمداعى 25-تايفۋن سولتۇستىككە قاراي جىلجىپ، كۇشەيۋى مۇمكىن. سينوپتيكتەر ونىڭ جاپونيانىڭ ءتورت نەگىزگى ارالىنىڭ ەڭ ءىرىسى حونسيۋگە جاقىنداۋى ىقتيمال ەكەنىن بولجادى.
جاپونيا ۋاقىتىمەن بەيسەنبى تاڭەرتەڭ «دۋتسزيۋان» تايفۋنى سولتۇستىك- سولتۇستىك-شىعىس باعىتىندا ساعاتىنا 20 شاقىرىم جىلدامدىقپەن قوزعالىپ جاتقان. ونىڭ ورتالىعىنداعى اتموسفەرالىق قىسىم 996 گەكتوپاسكال بولدى.
الداعى دەمالىس كۇندەرىنە قوسا، جاپونيادا كەلەسى اپتادا بىرنەشە مەملەكەتتىك مەرەكە قاتارىنان اتاپ وتىلەدى. دەمالىس كەزەڭى سارسەنبى، 23-قىركۇيەكتەگى كۇزگى كۇن مەن ءتۇننىڭ تەڭەلۋ كۇنىمەن اياقتالادى.
بۇعان دەيىن تامىز ايىندا «دەلفين» تايفۋنى جاپونياعا جەتىپ، 500 دەن استام رەيس توقتاتىلعانىن جازدىق.