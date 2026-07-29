جاپونيادا جەر سىلكىنىسىنەن 13 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات-28-شىلدەدە جاپونيانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا بولعان 7,1 بالدىق جەر سىلكىنىسى 13 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى، ونداعان مىڭ ادام ەلەكتر قۋاتى مەن سۋسىز وتىر، دەپ حابارلايدى Jiji Press.
پرەفەكتۋراسىنداعى ساۋدا ورتالىعىندا جارىلىس بولدى. جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ەكى ايەل قازا تاۋىپ، ءبىر ايەل ەس-ءتۇسسىز كۇيدە تابىلدى جانە تاعى بەس ادام جاراقات الدى.
ساۋدا ورتالىعىنىڭ ەكىنشى قاباتى وپىرىلىپ قۇلاعانعا دەيىن شامامەن 200 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى.
ياتسۋسيروداعى قاعاز فابريكاسىندا ءتۇتىن مۇرجاسى قۇلاپ، ەكى جۇمىسشى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. تاعى توعىز ادام حابار-وشارسىز جوعالدى.
ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، ال جۇردەك پويىز قاتىناسى ءالى دە توقتاپ تۇر.
جەرگىلىكتى اۋە كومپانيالارى ونداعان رەيستى توقتاتتى.
جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كۋماموتو پرەفەكتۋراسىنداعى كەيبىر كاسىپورىن جۇمىسىن توقتاتتى، شامامەن 50 مىڭ ءۇي شارۋاشىلىعى ەلەكتر قۋاتىنسىز، ال 140 مىڭ ءۇي سۋسىز قالدى. بولجامعا سايكەس، سارسەنبى كۇنى ايماقتاعى تەمپەراتۋرا +35°C تان اسادى، ال جوعارى ىلعالدىلىق كونديتسيونەر مەن اعىندى سۋعا قول جەتكىزە المايتىندار ءۇشىن ىستىق ءوتۋ قاۋپىن ارتتىرىپ وتىر.
جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى ءبىر اپتا ىشىندە كۇشتى جەراستى دۇمپۋلەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، ەڭ جوعارى قاۋىپ الداعى كۇندەرى بولجانعان. اگەنتتىك سونىمەن قاتار ەڭ قاتتى زارداپ شەككەن اۋدانداردا كوشكىن ءقاۋپىنىڭ ارتاتىنىن ەسكەرتتى.
وسىعان دەيىن جاپونيانىڭ 41 پرەفەكتۋراسىندا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.