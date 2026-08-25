جاپونيادا ازيادا-2026 الاۋىنىڭ ەستافەتاسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا رەسمي تۇردە XX ازيا ويىندارىنىڭ الاۋ ەستافەتاسى باستالدى.
ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، ناگويا قامالىندا ءۇش جەردەن جەتكىزىلگەن الاۋ بىرىكتىرىلىپ، ويىنداردىڭ ورتاق الاۋى جاعىلدى. وسىدان كەيىن الاۋ ايچي پرەفەكتۋراسىن ارالاۋعا شىقتى.
«الاۋ ەستافەتاسى 18-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى. وسى ۋاقىتتا ول ايچي پرەفەكتۋراسىنداعى 40 مۋنيتسيپاليتەت پەن ناگويا قالاسىنىڭ 16 اۋدانىن ارالاپ وتەدى. ەستافەتاعا مىڭعا جۋىق ادام قاتىسادى»، دەلىنگەن حابارلامادا.
العاشقى الاۋ 18-تامىزدا توكيودا جاعىلدى. 1958-جىلى توكيو جاپونيادا ازيا ويىندارىن العاش رەت وتكىزگەن ەدى. ءراسىم ۇلتتىق ستاديون ماڭىندا بولدى. الاۋدى جاعۋعا ءۇشىنشى ازيا ويىندارى كەزىندە پايدالانىلعان قازان قولدانىلدى. كەيىن بۇل قازان 1964-جىلعى توكيو وليمپياداسى تاريحىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى.
ۇ و ق مالىمەتىنەن بەلگىلى بولعانداي، راسىمدە سپورتشىلار اتىنان جاپونيالىق جەلاياق ەسيحيدە كيريۋ قاتىستى. ول 2016-جىلى ريو-دە-جانەيرودا وتكەن وليمپيالىق ويىنداردا 4×100 مەترلىك ەستافەتادا كۇمىس جۇلدە العان.
ەكىنشى الاۋ 20-تامىزدا 1994-جىلعى ازيا ويىندارىن قابىلداعان حيروسيما قالاسىندا جاعىلدى. ونى جاعۋعا مەموريالدىق ساياباقتا ورنالاسقان بەيبىتشىلىك الاۋى پايدالانىلدى. وسىلايشا ۇيىمداستىرۋشىلار توكيو-1958 بەن حيروسيما-1994 ءتى ءوزارا ساباقتاستىردى.
نەگىزگى ءراسىم 22-تامىزدا ناگويا قامالىندا ءوتتى. الاۋدى ناگوياعا جاپون ايەلدەر فۋتبولىنىڭ اڭىزى حومارە ساۆا اكەلسە، حيروسيمادان كەلگەن الاۋدى الەمنىڭ بۇرىنعى ءتورتىنشى راكەتكاسى كيميكو داتە جەتكىزدى.
ءۇشىنشى الاۋ ناگويا قالاسىنىڭ وزىندە جاعىلدى. ونى جاپونيالىق INI توبىنىڭ مۇشەسى ءارى ازيادا-2026 ويىندارىنىڭ رەسمي ەلشىسى تاكەرۋ گوتو جاقتى. بۇل ءۇشىن ويىس اينا مەن كۇن ساۋلەسى قولدانىلدى. كەيىن ءۇش الاۋ ءبىر جەرگە توعىستىرىلىپ، ويىنداردىڭ ورتاق الاۋى جاعىلدى.
ەستافەتانى جاپون كۇرەسىنىڭ اڭىزى ساوري ەسيدا باستادى. ول ازيا ويىندارىنا بىرنەشە رەت قاتىسىپ، 2002، 2006، 2010 جانە 2014-جىلدارى ءتورت مارتە چەمپيون اتاندى. ونىڭ جەتىستىكتەرى قۇرلىقتىق دودالارمەن شەكتەلمەيدى.
ساوري ەسيدا - ءۇش دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى، 13 دۇركىن الەم چەمپيونى جانە ايەلدەر كۇرەسى تاريحىنداعى ەڭ كوپ اتاققا يە سپورتشىلاردىڭ ءبىرى.
«بۇعان دەيىن مەن ءاردايىم سپورتشى رەتىندە جارىسقا قاتىستىم. بۇل جولى جانكۇيەر رەتىندە كەلىپ وتىرمىن. ءوز كەزەڭىمدى جۇگىرىپ ءوتىپ، سپورتشىلارعا جىگەر مەن كۇش-قۋات بەرە السام دەگەن ويدا بولدىم»، دەدى ساوري.
ەستافەتانىڭ كەلەسى كەزەڭدەرىنە قاتىساتىن تانىمال ادامداردىڭ قاتارىندا جەڭىل اتلەتيكادان وليمپيادا چەمپيونى ناوكو تاكاحاسي، وليمپيادانىڭ ءتورت دۇركىن جۇلدەگەرى، مانەرلەپ سىرعاناۋشى يۋما كاگياما مەن جاپون سپورتىنىڭ وزگە دە بەلگىلى وكىلدەرى بار.
«ەستافەتانىڭ العاشقى كۇنى الاۋگەر ناگويانىڭ ورتالىق اۋداندارىن ارالادى. باعىت قالانىڭ كورنەكتى ورىندارى - مەيدزە مەن حيسايا-ودوري ساياباقتارى، Oasis 21 كەشەنى مەن ناكاگاۆا كانالى ارقىلى ءوتتى. ودان كەيىن ەستافەتا بۇكىل ايچي پرەفەكتۋراسىن ارالايدى. مارشرۋت ەكى باعىتقا ءبولىنىپ، وڭىردەگى بارلىق 40 مۋنيتسيپاليتەت پەن ناگويانىڭ 16 اۋدانىن قامتيدى»، دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇ و ك- ءتىڭ حابارلاۋىنشا، باعدارلامانىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە مەكتەپتەر اراسىندا دا الاۋ ەستافەتاسى ۇيىمداستىرىلادى. 7-15-قىركۇيەك ارالىعىندا الاۋ 14 وقۋ ورنىنا بارادى. ەستافەتاعا مەكتەپ وكىلدەرى قاتىسىپ، بالالار مەن جاستاردىڭ ازياداعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن وياتۋعا مۇمكىندىك تۋادى.
الاۋ ەستافەتاسى 18-قىركۇيەكتە، ازيا ويىندارىنىڭ رەسمي اشىلۋىنا ءبىر كۇن قالعاندا اياقتالادى. ال كەلەسى كۇنى الاۋ ناگوياداعى ميدزۋحو ساياباعى ستاديونىندا وتەتىن ويىنداردىڭ اشىلۋ سالتاناتىنداعى باستى نىشانداردىڭ بىرىنە اينالادى.
الاۋ ديزاينى 11-ماۋسىمدا، ويىنداردىڭ اشىلۋىنا 100 كۇن قالعاندا، ناگوياداعى نو تەاترىندا وتكەن ارنايى راسىمدە تانىستىرىلدى. ونى ازىرلەۋ كەزىندە ءوڭىردىڭ تاريحى مەن تەحنولوگيالىق داستۇرلەرىنە ءتان ەرەكشەلىكتەر نەگىزگە الىندى.
ايچي جاپونياداعى ءىرى ونەركاسىپتىك ورتالىقتاردىڭ ءبىرى سانالادى. الاۋ قۇرىلىمىنىڭ ەرەكشە تۇسى - وتتىقتىڭ ىشكى تەتىكتەرى ادەيى جاسىرىلماعان. ياعني تەحنيكالىق قۇرىلىم سىرتقى قابىقتىڭ ىشىندە قالماي، الاۋدىڭ كەلبەتىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە كورىنىس تاپقان. مەتال بەدەرى دە ءوڭىردىڭ ونەركاسىپتىك بولمىسىن جانە الداعى ويىنداردىڭ رۋحىن جەتكىزۋگە ارنالعان.
تاعى ءبىر ماعىنالى بەلگى الاۋدىڭ سابىنا قاتىستى. ول سەگىز قىرلى باعانا تۇرىندە جاسالىپ، سەگىز سانىن بىلدىرەتىن 八 جاپون يەروگليفىنەن شابىت العان. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل بەلگى مۇمكىندىكتەردىڭ كەڭەيۋىن، ىلگەرىلەۋ مەن وركەندەۋدى بىلدىرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ايچي مەن ناگويادا وتەتىن XX جازعى ازيا ويىندارىنىڭ جالاۋى 2026-جىلدىڭ 19-قىركۇيەگى مەن 4-قازانى ارالىعىندا جەلبىرەيدى.
اتلەتتەر 43 سپورت تۇرىنەن 71 ديستسيپلينا بويىنشا 469 مەدالدار جيىنتىعى ءۇشىن باق سىنايدى. جارىستار توكيو قالاسى مەن سيدزۋوكا، وساكا جانە گيفۋ پرەفەكتۋرالارىنداعى ارەنالاردى قوسا العاندا، 50 دەن استام سپورت نىسانىندا ۇيىمداستىرىلادى.
جاقىندا جاپونيادا وتەتىن XX جازعى ازيا ويىندارىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەرگە تابىس ەتىلەتىن مەدالداردىڭ ديزاينىن تانىستىردى.