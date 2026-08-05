جاپونيادا اپتاپ ىستىقتان ءبىر اپتادا 7 ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا سوڭعى ءبىر اپتا ىشىندە اپتاپ ىستىق سالدارىنان 7 ادام قايتىس بولدى. تاعى 9 مىڭنان استام تۇرعىن كۇن ءوتۋ بەلگىلەرىمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك تاسس.
جاپونيانىڭ قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرەتىن اكىمشىلىك ىستەر جانە كوممۋنيكاتسيالار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 27-شىلدە مەن 2-تامىز ارالىعىندا كۇن ءوتۋ بەلگىلەرىمەن 9180 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان. ولاردىڭ جەتەۋى كوز جۇمعان.
مامىر ايىنىڭ باسىنان بەرى، ياعني اپتا سايىنعى ستاتيستيكا جاريالانا باستاعان ۋاقىتتان بەرى، كۇننىڭ ىستىعىنان اۋرۋحاناعا تۇسكەندەر سانى 52 مىڭنان استى. وسى كەزەڭدە 79 ادام قازا بولعان.
جاپونيادا ەڭ جوعارى اۋا تەمپەراتۋراسى ءداستۇرلى تۇردە شىلدە جانە تامىز ايلارىندا تىركەلەدى. سوڭعى اپتالاردا ەلدىڭ كەيبىر وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +40°C- تان جوعارى كوتەرىلگەن.
ەلدە جىل سايىن اپتاپ ىستىق سالدارىنان ونداعان مىڭ ادام كۇن ءوتىپ، جۇزدەگەن ادام كوز جۇمادى. جوعارى تەمپەراتۋرا ادامدارعا عانا ەمەس، جانۋارلارعا دا اسەر ەتىپ وتىر. وتكەن اپتادا توكيو حايۋاناتتار باعىندا ءۇش ارىستان ىستىقتان قىرىلعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن رۋمىنيانىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى «قىزىل» قاۋىپ دەڭگەيى جاريالانعان بولاتىن. سونداي-اق سوڭعى كۇندەرى يتاليانى دا اپتاپ ىستىقتىڭ جاڭا تولقىنى باسىپ، كوپتەگەن ءىرى قالادا ەڭ جوعارى -«قىزىل» مەتەورولوگيالىق قاۋىپ دەڭگەيى ەنگىزىلگەن ەدى.