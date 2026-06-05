جاپونيادا 4 ادامعا شابۋىل جاساعان ايۋ زاۋىتتىڭ تەرەزەسىنەن قاشىپ كەتتى
استانا. kazinform - جاپونيانىڭ فۋكۋسيما قالاسىندا 4 ادامعا شابۋىل جاساعان ايۋ ەلەكتروندى كومپانيا زاۋىتىنىڭ اۋماعىنان قاشىپ كەتكەن.
قالالىق بيلىك وكىلدەرىنىڭ بولجامىنشا، جانۋار تەرەزەنى ءوزى اشىپ، سىرتقا شىققان بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kyodo.
ماماندار ايۋدى ۇستاۋ ءۇشىن توتەنشە شارالاردى قابىلداپ جاتقان كەزدە، جانۋار كەشكە ءىزىن سۋىتقان. وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى بيلىك تۇرعىنداردى ساق بولۋعا شاقىردى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، پوليتسيا قىزمەتكەرى ايۋدىڭ قورشاۋدان اسىپ كەتكەنىن كورگەن.
زاۋىت اۋماعىنان جىرتىلعان تەرەزە تورى مەن باسقا دا ىزدەر تابىلعان. بۇل ايۋدىڭ تەرەزە ىلگەگىن بوساتىپ، ونى اشىپ قاشىپ كەتكەن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
- ءبىز ايۋدىڭ الدىڭعى اياقتارىن كرانعا تىرەپ، سۋ ىشكەنىن دە كوردىك. ول وتە اقىلدى جانۋار،-دەدى فۋكۋسيما قالاسىنىڭ مەرى يۋكي بابا.
زاۋىت اۋماعىندا 4-قاقپان ورناتىلىپ، تەز تۇتاناتىن ماتەريالداردىڭ بولۋىنا بايلانىستى جانۋاردى ۇيىقتاتاتىن ءدارىنى قولدانۋعا رۇقسات بەرىلگەن. الايدا ايۋعا ارنايى وق- ءدارى اتىلعانىمەن، كەيىن ءدارىنىڭ دەنەسىنە تولىق ەنبەگەنى انىقتالعان.
بەيسەنبى كۇنى ايۋدى ىزدەۋ ءۇشىن دروندار جۇمىلدىرىلدى. جاقىن ماڭداعى باستاۋىش جانە ورتا مەكتەپتەر قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشىرىلدى. وقۋشىلاردىڭ جۇما كۇنى قايتادان ءداستۇرلى وقۋ جۇيەسىنە ورالۋى مۇمكىن.
ايۋ سەيسەنبى كۇنى تاڭعى ساعات 06:30 شاماسىندا ساساكينو اۋدانىنداعى بولشەكتەر شىعاراتىن زاۋىت اۋماعىنا كىرىپ، ەكى جۇمىسشىعا شابۋىل جاساعان. كەيىن كورشى ۇيدەگى ءبىر ادامعا جانە باسقا كاسىپورىنداعى تاعى ءبىر ادامعا تاپ بەرگەن.
ناتيجەسىندە جاسى 20 مەن 80 ارالىعىنداعى 4 ەر ادام مەن ايەل جاراقات الدى. زارداپ شەككەندەردىڭ اراسىندا بەت سۇيەكتەرىنىڭ سىنۋى سياقتى اۋىر جاراقاتتار بولعانىمەن، ولاردىڭ ەشقايسىسىنىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.
ايتا كەتەيىك، جاپونيادا ايۋدىڭ ادامعا شابۋىلى كوبەيگەندىكتەن ولاردى قايتا ساناۋ باستالدى.