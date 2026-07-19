جاپونيادا 2011-جىلى سۋناميدەن قيراعان اسپالى جولدىڭ ورنىنا تاۋ مونورەلسى اشىلدى
استانا. kazinform - جاپونيانىڭ كەسەننۋما قالاسىندا 2011-جىلعى جويقىن جەر سىلكىنىسى مەن سۋنامي سالدارىنان ورتەنىپ كەتكەن اسپالى جولدىڭ ورنىنا سالىنعان تاۋ مونورەلسى پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
مونورەلس تابيعي اپاتتان جانە «فۋكۋسيما-1» اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنداعى اپاتتان كەيىن 15-جىلدان استام ۋاقىت وتكەن سوڭ اشىلىپ تۇر.
كەسەننۋما قالاسىنا قاراستى وسيما ارالىنداعى جاڭا مونورەلس بيىكتىگى 235 مەتر بولاتىن كامەياما تاۋىنىڭ ورتا تۇسىن ونىڭ شىڭىمەن بايلانىستىرادى. تاۋ باسىندا باقىلاۋ الاڭى، جاياۋ سەرۋەندەۋ جولدارى مەن كافە ورنالاسقان.
مونورەلس جەكسەنبى كۇنىنەن باستاپ جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتە باستايدى. بۇرىنعى اسپالى جول قولايسىز اۋا رايىندا جۇمىس ىستەي المايتىن بولسا، جاڭا كولىك قۇرالى جىل بويى ۇزدىكسىز قىزمەت كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كەسەننۋما قالاسىنىڭ مەرى سيگەرۋ سۋگاۆارا جاڭا نىسان وڭىرگە تۋريستەردى كوبىرەك تارتۋعا ىقپال ەتەدى دەگەن ءۇمىت ءبىلدىردى.
سىناق ساپارىنا قاتىسقان كەلۋشىلەر تەڭىزدەگى ۋستريتسا فەرمالارى مەن قالا كورىنىسىن تاماشالادى. ءبىر باعىتتاعى جول شامامەن 6-7 مينۋتقا سوزىلادى.
مونورەلس جىل سايىنعى جاڭا جىل مەرەكەسى كەزەڭىن قوسپاعاندا، كۇن سايىن جۇمىس ىستەيدى. ورتا مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ەرەسەكتەر ءۇشىن ەكى باعىتقا بيلەت قۇنى - 1200 يەن (شامامەن 7,4 دوللار)، باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىنا - 600 يەن. مەكتەپكە دەيىنگى جاستاعى بالالارعا جولاقىسى - تەگىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاپونيا حالىقارالىق تۋريستىك سالىقتى 3000 يەنگە دەيىن كوتەرەتىنى تۋرالى حابارلادىق.