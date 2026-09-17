جاپونيادا 100 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا 100 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى العاش رەت 100 مىڭنان استى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى Kyodo عا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
جاپونيادا 100 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى 107677 ادامعا جەتىپ، رەكورد جاڭارتتى. بۇل كورسەتكىش 56 جىل قاتارىنان ءوسىپ كەلەدى.
كوپ جاساعانداردىڭ 87,6 پايىزى - ايەل. ولاردىڭ سانى - 94298 ادام.
سونىمەن قاتار 2026 قارجى جىلىندا 54294 ادامنىڭ 100 جاسقا تولاتىنى بولجانىپ وتىر. بۇل بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا 1984 ادامعا كوپ.
- مەديتسينالىق تەحنولوگيالاردىڭ دامۋى كوپتەگەن ادامنىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتىپ، ۇزاق ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاساعانىنا قۋانىشتىمىز،-دەدى جاپونيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
جاپونيادا بالا تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تومەندەۋى مەن حالىقتىڭ قارتايۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ شىعىندارى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. بۇل ەل ەكونوميكاسىنا تۇسەتىن سالماقتى كۇشەيتىپ وتىر.
كوپ جاساعان تۇرعىندار تۋرالى دەرەك العاش 1963-جىلى جيناقتالا باستاعاندا، ولاردىڭ سانى نەبارى 153 ادامدى قۇراعان ەدى. ال 1970-جىلى بۇل كورسەتكىش 310 ادامعا جەتىپ، سودان بەرى جىل سايىن ءوسىپ كەلەدى. 1981-جىلى 1 مىڭنان، 1998-جىلى 10 مىڭنان، ال 2012-جىلى 50 مىڭنان استى.
2025-جىلى جاپونيادا ايەلدەردىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 87,33 جىل، ال ەرلەردىكى 81,35 جىل بولدى.
بۇعان دەيىن جاپونيا حالقىنىڭ سانى 42 جىلدا العاش رەت 120 ميلليوننان تومەندەگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.