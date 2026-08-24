جاپونيا وڭەشتەگى قاتەرلى ىسىككە قارسى الەمدەگى العاشقى ۆيرۋستىق پرەپاراتتى تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا وڭەشتىڭ قاتەرلى ىسىگىن ەمدەۋگە ارنالعان الەمدەگى العاشقى ونكوليتيكالىق ۆيرۋستىق پرەپاراتتىڭ كوممەرتسيالىق ساتىلىمى باستالدى، دەپ حابارلايدى Tokyo Brief.
پرەپاراتتا ساۋ تىندەرگە زاقىم كەلتىرمەي، قاتەرلى ىسىك جاسۋشالارىن ىرىكتەپ جۇقتىرۋعا جانە جويۋعا ارنالعان گەنەتيكالىق تۇرلەندىرىلگەن ۆيرۋستار پايدالانادى. دارىلىك زات زاقىمدالعان ايماققا تىكەلەي ەندوسكوپ ارقىلى ەنگىزىلەدى.
بۇل ماقۇلداۋ تەك وڭەش قاتەرلى ىسىگىنە شالدىققان، راديكالدى حيرۋرگيالىق ارالاسۋ نەمەسە حيميوتەراپيالىق تەراپياعا قارسى كورسەتىلىمدەرى بار ناۋقاستارعا عانا قاتىستى، بۇل وڭەش قاتەرلى ىسىگىمەن اۋىراتىن ناۋقاستاردىڭ جالپى سانىنان تار توپتى قۇرايدى.
ۆيرۋستىق پرەپاراتتى 2004 -جىلى قۇرىلعان جاپون بيوفارماتسيەۆتيكالىق كومپانياسى Oncolys BioPharma ازىرلەدى. تەراپيا باستاپقىدا وكاياما ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بۇرىنعى پروفەسسورى جۇرگىزگەن زەرتتەۋلەر نەگىزىندە جاسالدى.
كومپانيا وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا جاپونيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەڭبەك جانە ءال-اۋقات مينيسترلىگىنە ءوندىرىس پەن ساتۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن ءوتىنىم بەردى. وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ءدارى جەدەلدەتىلگەن ماقۇلداۋ الدى.