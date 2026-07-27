جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى تاۋلىگىنە ءۇش ساعات قانا ۇيىقتايدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي قىزمەتىنە كىرىسكەلى بەرى تاۋلىگىنە نەبارى ءۇش ساعاتقا دەيىن عانا ۇيىقتايتىنىن ايتتى. بۇل مالىمدەمە قوعامدا قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىردى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
ءبىرى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ەڭبەكقورلىعىنا ءتانتى بولسا، ەندى ءبىرى سوزىلمالى ۇيقىسىزدىقتىڭ ەل تاعدىرىنا قاتىستى ماڭىزدى شەشىمدەردىڭ ساپاسىنا كەسىرى ءتيۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاعان جازباسىندا ساناە تاكايتي وتكەن جىلدىڭ قازان ايىنان بەرى تولىققاندى دەمالۋعا مۇمكىندىك بولماي جۇرگەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، تۇنگى ۋاقىتتىڭ باسىم بولىگى مەملەكەتتىك قۇجاتتاردى قاراۋعا جانە ءۇي شارۋالارىنا ارنالادى.
پرەمەر-مينيستر ۇلتتىق مەرەكەگە تۇسپا-تۇس كەلگەن ۇزاق دەمالىس كۇندەرى جينالىپ قالعان مىڭداعان ەلەكتروندى حاتتى قاراپ شىققان. سونىمەن قاتار وسى ارالىقتا العاش رەت بەس ساعات ۇيىقتاۋعا مۇمكىندىك تۋعانىن ايتتى.
بۇل مالىمدەمە ساياساتكەرلەر مەن الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا قىزۋ تالقىلاندى.
وپپوزيتسيالىق دەموكراتيالىق حالىق پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى يۋيتيرو تاماكي تاكايتيدىڭ ەڭبەكقورلىعىن جوعارى باعالادى. دەگەنمەن ونىڭ ايتۋىنشا، پرەمەر-مينيستر مىندەتتەردىڭ ءبىر بولىگىن وزگە قىزمەتكەرلەرگە جۇكتەپ، تەك ۇكىمەت باسشىسى اتقارا الاتىن ستراتەگيالىق ماسەلەلەرگە باسىمدىق بەرۋى كەرەك. سونداي-اق ول تولىققاندى دەمالىس ءتيىمدى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ورتالىق رەفورماتورلار پارتياسىنىڭ دەپۋتاتى تورۋ كۋنيسيگە دە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. ونىڭ پىكىرىنشە، سوزىلمالى ۇيقىسىزدىق سالماقتى شەشىم قابىلداۋ قابىلەتىن السىرەتىپ، داعدارىس جاعدايىندا ەلدى باسقارۋ تيىمدىلىگىنە كەسىرىن تيگىزۋى مۇمكىن.
بۇل ساناە تاكايتيدىڭ جۇمىسقا قاتىستى مالىمدەمەسى العاش رەت قوعام نازارىن اۋدارىپ وتىرعان جوق. ول بۇعان دەيىن بيلەۋشى ليبەرالدىق- دەموكراتيالىق پارتيانىڭ ءتورايىمى بولىپ سايلانعاننان كەيىن «جۇمىس ىستەيمىن، تاعى دا جۇمىس ىستەيمىن جانە جۇمىس ىستەي بەرەمىن» دەپ مالىمدەگەن ەدى. سول كەزدە دە بۇل سوزدەر جاپونيادا جۇمىس پەن جەكە ءومىر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ساياساتىنا قايشى كەلىپ، شامادان تىس ەڭبەك ەتۋدى دارىپتەي مە دەگەن قىزۋ پىكىرتالاس تۋعىزعان ەدى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە دە پىكىرلەر ەكىگە جارىلدى. ءبىرقاتار قولدانۋشى پرەمەر-ءمينيستردىڭ جانكەشتى ەڭبەگىن قولداسا، ەندى ءبىرى بۇل جازبا جۇرتتىڭ جاناشىرلىعىن وياتۋعا باعىتتالعان ارەكەت دەپ باعالادى. ولار ۇكىمەت باسشىسى ءوز مىندەتتەرىن تيىمدىرەك ءبولىپ، شەكتەن تىس جۇمىسباستىلىعىن كورسەتۋدىڭ ورنىنا باسقارۋ جۇيەسىن وڭتايلاندىرۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
كەيبىر پىكىر بىلدىرۋشىلەر بۇل جازبانىڭ جاريالانۋىن يمپەراتورلىق ءۇي تۋرالى زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردەن كەيىن مينيسترلەر كابينەتىنىڭ رەيتينگى تومەندەۋىمەن بايلانىستىردى.
الايدا مينيسترلەر كابينەتى باس حاتشىسى مينورۋ كيحارا مۇنداي جورامالداردى جوققا شىعاردى. ونىڭ ايتۋىنشا، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءسوزى جۇمىس پەن جەكە ءومىر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىك قاعيداتىنان باس تارتۋدى بىلدىرمەيدى.
ال بيلەۋشى پارتيانىڭ ساياسي ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى تاكايۋكي كوباياسي ساناە تاكايتيدىڭ ەڭبەككە دەگەن جوعارى جاۋاپكەرشىلىگىن اتاپ ءوتىپ، سونىمەن قاتار وعان تولىققاندى دەمالىسقا دا ۋاقىت ءبولۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جاپونيا يمپەراتورلىق اۋلەت تۋرالى زاڭعا وزگەرىس ەنگىزەتىنىن جازعانبىز.