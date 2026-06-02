جاپونيا پەن قازاقستاندى جاقىنداتقان جاندار
استانا. قازاقپارات - توكيودا ازيا قازاقتارىنىڭ ءۇشىنشى قۇرىلتايى ءوتتى. بۇل تەك جەرگىلىكتى دياسپورانىڭ عانا ەمەس، قازاق مادەنيەتىنە ءتانتى بولعان جاپوندىقتاردىڭ دا نازارىن اۋداردى.
فورۋم اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان كونتسەرت پەن عىلىمي سەمينارعا 300 دەن استام ادام قاتىستى. جاپونيادا 600 دەن استام قازاق تۇرادى. 26 جىل بۇرىن گۇلزات جارقىن قىتايدان وقىتۋشىلارمەن تاجىريبە الماسۋ باعدارلاماسى بويىنشا حوككايدوعا كەلەدى. وسىندا ونىڭ ۇلى مەن قىزى دۇنيەگە كەلدى. قازىر وتباسى مۇشەلەرىنىڭ بارلىعى - جاپونيا ازاماتتارى. الايدا گۇلزات پەن ونىڭ جۇبايى ازاماتتىقتى تەك 3 جىل بۇرىن عانا اۋىستىرعان. ءتولقۇجات اۋىسقانىمەن، ولار ءوز تەكتەرى مەن ەسىمدەرىن ساقتاپ قالۋ ارقىلى ۇلتتىق بىرەگەيلىكتەرىن ايقىنداپ وتىر.
گۇلزات جارقىن، جاپون حالىقارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل جانە دامۋ قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى:
- قازاقستان دەسە، قازاق دەسە، جۇرەگىمىز دە، قانىمىز دا ەرەكشە تولقىپ، قىزىپ تۇرادى. قازاقتى، قازاقستانىمىزدى كورسەك، جىلاعىمىز كەلىپ كەتەدى. سوندىقتان قازاق ءتىلىن دە ۇمىتپاي، قازاقتىڭ سالت-ءداستۇرىن قازىرگى بالالارىمىزعا ايتىپ، ۇيرەتىپ جاتىرمىز. ۇلىمىز دا، ەكى بالامىز دا وسى جاپونيادا دۇنيەگە كەلدى. قۇدا- قۇداعيىمىز ءجيى حابارلاسىپ تۇرادى. «بۇگىن قازاقستان تۋرالى جاڭالىق شىعىپ جاتىر، تەز كورىڭدەر!» دەپ ايتىپ جاتادى.
قازىرگى تاڭدا گۇلزات قۇرامىنا 44 كومپانيا كىرەتىن جاپون حالىقارالىق ءوزارا ءىس- قيمىل جانە دامۋ قاۋىمداستىعىن باسقارادى. ونىڭ كەڭسەسىندە 8 قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ ءبىرى - قازاقستان ازاماتى. گۇلزات ءوز ۇيىمىنا مۇشە كاسىپكەرلەردىڭ وزگە ەلدەرمەن، سونىڭ ىشىندە قازاقستانمەن بايلانىس ورناتۋىنا مۇرىندىق بولىپ وتىر. بۇعان قوسا، ول جاپون ءتىلىن مەڭگەرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ جۇمىس تابۋىنا دا كومەكتەسەدى.
گۇلزات جارقىن، جاپون حالىقارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل جانە دامۋ قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى:
- قازاقستاننىڭ پرەزيدەنتى دە كەلىپ، وسى جاپونيادا قازاقستاندى جان-جاقتى تانىستىرىپ، كوپتەگەن باعىتتا ناسيحاتتاپ جاتىر. سونىڭ ارقاسىندا باسقا ەلدەر دە قازاقستاندى تانىپ، ءبىلىپ جاتىر. ەكى جىلدىڭ الدىندا مەن ءدارى-دارمەك سالاسىنداعى بىرنەشە كومپانيانىڭ ديرەكتورلارىن قازاقستانعا اپاردىم. ولاردىڭ ءبىرى بالالارعا ارنالعان ءدارى شىعاراتىن كومپانيانىڭ ديرەكتورى بولسا، ەندى ءبىرى باۋىر جانە ىشكى اعزالارعا ارنالعان دارىلەر وندىرەتىن كومپانيانىڭ ديرەكتورى ەدى.
قازاقستانعا ءبىلىم ىزدەپ بارعان العاشقى جاپون قىزدارىنىڭ ءبىرى - نوريكو تودا. ول 1995 -جىلى الماتى مەملەكەتتىك كونسەرۆاتورياسىنىڭ اسپيرانتۋراسىنا تۇسكەن. شەتەلدە ءجۇرىپ دومبىرا تارتۋدى مەڭگەرىپ، قازاق ءتىلىن دە ۇيرەنىپ شىعادى. ءتىپتى نۇريكو دەگەن جاڭا قازاق ەسىمىن العان. بۇگىندە ول جاپونيانىڭ بىرنەشە ۋنيۆەرسيتەتىندە ازيا ەلدەرىنىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ حالىق مۋزىكاسىنان ءدارىس بەرەدى.
نوريكو تودا، مۋزىكا وقىتۋشىسى:
- مەن الماتىدا كونسەرۆاتوريادا وقىدىم. سول كەزدە ساباققا باردىم، سوسىن اپايلارمەن، اعايلارمەن بىرگە قازاقشا سويلەسىپ، سولاي وقىدىم. گرامماتيكاسى جاپون تىلىنە كىشكەنە ۇقساپ تۇر دا. ماعان وتە ۇنادى، سونى وقۋ ىڭعايلى بولدى. بۇگىن قازاقستاننان كەلگەن مۋزىكانتتاردىڭ كونتسەرتى بولعانى ءۇشىن سونى تىڭداۋعا كەلدىم. قازىرگى مۋزىكانتتار شاقىرىلعان. سوعان وتە قىزىعىپ، سونى تىڭداۋعا كەلدىم.
نوريكو ازيا قازاقتارىنىڭ ءۇشىنشى قۇرىلتايى اياسىندا وتكەن «ارقايىم» نەو- ەتنو- فولكلورلىق توبىنىڭ كونتسەرتىن تاماشالاۋعا كەلگەن ەكەن. فورۋم بارىسىندا قازاق مادەنيەتىن زەرتتەپ جۇرگەن جاپوندىقتار مەن قانداستارعا ءوز شەبەرلىكتەرىن شىڭداۋعا مۇمكىندىك بار ەكەنى حابارلاندى. «وتانداستار» قورى قازاق ءتىلى مەن دومبىرا ۇيرەتۋ بويىنشا ءۇش ايلىق تەگىن ونلاين-كۋرستار ۇيىمداستىردى. تىڭداۋشىلارعا قويىلاتىن جالعىز تالاپ - ءار قاتىسۋشىنىڭ ءوز مۋزىكالىق اسپابى بولۋى ءتيىس.
اۆتورلارى: ۆلاديسلاۆ سوي، ولگا ليان