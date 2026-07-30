جاپونيا حالقى ءبىر جىلدا ميلليونعا جۋىق ادامعا ازايدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا حالقىنىڭ سانى 42 جىلدا العاش رەت 120 ميلليوننان تومەندەدى.
ەل حالقى 2025-جىلى 917000 عا ازايدى. بۇل رەسمي ستاتيستيكا باستالعاننان بەرگى ەڭ تومەن كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى انادولى.
جاپونيا ىشكى ىستەر جانە كوممۋنيكاتسيالار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا جاپونيا ازاماتتارىنىڭ سانى 119736483 ادام بولدى. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 917000 ادامعا از.
بۇل ەل رەسمي ستاتيستيكانى جۇرگىزە باستاعان 1968-جىلدان بەرگى جاپونيا ازاماتتارى سانىنىڭ جىل سايىنعى ەڭ تومەن كورسەتكىشىن بىلدىرەدى. وسىلايشا، بۇل 1983-جىلدان بەرى حالىق سانىنىڭ 120 ميلليوننان تومەن تۇسكەن العاشقى جاعداي بولىپ وتىر.
مينيسترلىك 2025-جىلى جاپونيادا شامامەن 670000 ادام دۇنيەگە كەلگەنىن، ال ءولىم سانى شامامەن 1,6 ميلليون بولعانىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار جاپونيادا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقساتى بار شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ سانى 354000 عا ارتىپ، 4031159 عا جەتتى.
شەتەل ازاماتتارىن قوسا العاندا، جاپونيانىڭ جالپى حالقى 123767642 ادام بولدى.
ۇكىمەتتىڭ باعالاۋى بويىنشا، حالىق سانىنىڭ ازايۋى قوعامنىڭ قارتايۋى مەن تۋۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى.