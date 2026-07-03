جاپونيا مەن ءۇندىستان ج ي جانە مينەرالدار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتەدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي مەن ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە قاراماستان جارتىلاي وتكىزگىشتەر، ماڭىزدى مينەرالدار جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا كەلىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
كەزدەسۋدەن كەيىن تاراپتار تەڭىز قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋ نيەتىن راستادى جانە جەكە سەكتورعا جالپى سوماسى 2 تريلليون يەن (12,4 ميلليارد دوللار) ينۆەستيتسيا سالۋدى كوزدەيتىن شامامەن 120 ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيادا جاپونيا مەن ءۇندىستان ەكونوميكالىق قىسىم مەن نارىقتىق ەمەس تاجىريبەلەردى، سونىڭ ىشىندە ەكسپورتتىق شەكتەۋلەردى قولدانۋعا قاتىستى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
ەلدەر جاپون كومپانيالارىنىڭ ءۇندىستاننىڭ جارتىلاي وتكىزگىشتەر ونەركاسىبىن دامىتۋعا قاتىسۋىن قۇپتادى جانە ماڭىزدى مينەرالداردى بارلاۋ مەن وندىرۋدە تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق پەن اقپارات الماسۋدى دامىتۋعا كەلىستى.
جاپونيا مەن ءۇندىستان ۇقساس پىكىرلەس ەلدەر اراسىندا بەرىك جانە سەنىمدى جەتكىزۋ تىزبەگىن قۇرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. دەكلاراتسيا سونىمەن قاتار اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، تازا ەنەرگيا جانە فارماتسيەۆتيكا سياقتى نەگىزگى سالالاردى قامتيدى.
سونىمەن قاتار، تاكايتي مەن مودي جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى، وندا وسى سالاداعى تۇراقتىلىق پەن باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋ، سونداي-اق ەكى ەلدە دە يننوۆاتسيالار مەن ەكونوميكالىق ءوسىمدى ىلگەرىلەتۋ نيەتىن راستادى.
بۇعان دەيىن جاپونيانىڭ 1-شىلدەدەن باستاپ شەتەلدىك ازاماتتار ءۇشىن ۆيزالىق الىمداردى بەس ەسەگە، ال شىعۋ سالىعىن ءۇش ەسەگە ارتتىرعانى حابارلانعان بولاتىن.