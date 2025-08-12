جاپونيانىڭ كيۋسيۋ ارالىندا جاپپاي ەۆاكۋاتسيا جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ايماق ۇكىمەتى، 11-تامىزدا جاپونيانىڭ ءۇشىنشى ۇلكەن ارالى كيۋسيۋ اۋماعىندا نوسەر جاۋىن سالدارىنان بولعان سۋ تاسقىنى مەن كوشكىننەن كەيىن جاپپاي ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى حابارلادى. بۇل تۋرالى The Japan Times حابارلادى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كۋماتومو پرەفەكتۋراسىندا بىرنەشە ساعات ىشىندە 37 ميلليمەتر جاۋىن-شاشىن بايقالعان. ونداعان ءۇيدى سۋ باسىپ، جولداردا كولىكتەردى سۋ شايىپ، جولدار بۇزىلدى. بىرنەشە ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان، قازا بولعاندار تۋرالى اقپارات جوق.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، جالپى سانى 3 ميلليونعا جۋىق حالقى بار ايماقتارعا ەۆاكۋاتسيا تۋرالى ەسكەرتۋ بەرىلگەن. ەڭ قاۋىپتى ايماقتا 380 مىڭنان استام ادام تۇرادى. قۇتقارۋشىلار سۋ باسقان ۇيلەردەن ءوز بەتىمەن قۇتىلا الماعان بىرنەشە قارت ادامدى ەۆاكۋاتسيالاپ ۇلگەردى.
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى ايماقتاعى تەمىرجول قاتىناسىن دا توقتاتتى. اتاپ ايتقاندا، جەرگىلىكتى جۇردەك پويىز وپەراتورى Kyushu Railway Co. كومپانياسى جاعداي تۇراقتالعانعا دەيىن قاتىناستى توقتاتقانىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاپونيادا سينموە جانارتاۋى قايتا بەلسەندىلىگىن ارتتىردى.