جاپونيانىڭ ەكس-پرەمەرىن ولتىرگەن ادامعا سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا سوتى سارسەنبى كۇنى 2022 -جىلى بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر سيندزو ابەنى اتىپ ولتىرگەن بۇرىنعى اسكەري- تەڭىز وفيتسەرىن كىنالى دەپ تاۋىپ، ونى ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
پروكۋراتۋرا ابەنىڭ سايلاۋالدى ءسوز سويلەۋى كەزىندە ونى قولدان جاسالعان اتىس قارۋىمەن ولتىرگەنىن مويىنداعان 45 جاستاعى تەسۋيا ياماگاميگە ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇرادى. پروكۋراتۋرا بۇل ارەكەتتى «ەلدىڭ سوعىستان كەيىنگى تاريحىنداعى بۇرىن- سوڭدى بولماعان قىلمىس» دەپ اتادى.
Kyodo اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ياماگاميدىڭ سوتى كەزىندە ونىڭ ادۆوكاتتارى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ مەرزىمى 20 جىلدان اسپاۋى كەرەك ەكەنىن العا تارتتى. ولار ياماگامي ءدىني توپتىڭ زورلىق-زومبىلىعىنىڭ قۇربانى بولعانىن جانە ابەنى ولتىرۋگە «قايعىلى» بالالىق شاعى يتەرمەلەگەنىن مالىمدەدى.
سوتتالۋشىنىڭ ءوزى بىرىككەن شىركەۋگە رەنىش ساقتاعانىن، سەبەبى ونىڭ وتباسى اناسىنىڭ ءدىني ۇيىمعا جاساعان 100 ميلليون يەن (شامامەن 633 مىڭ دوللار) كولەمىندەگى ۇلكەن قايىرىمدىلىقتارىنان كۇيرەگەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر «بىرىككەن شىركەۋدىڭ ساياسي ىقپالىنىڭ ورتالىعىندا» بولعان.
شىركەۋدىڭ بيلىكتەگى ليبەرال-دەموكراتيالىق پارتيا دەپۋتاتتارىمەن بايلانىسىنا نازار اۋدارۋ كۇشەيە ءتۇستى. حابارلامالارعا سايكەس، كەيبىرەۋلەرى سايلاۋ ناۋقاندارى كەزىندە قولداۋ تاپقان.
سول كۇنى تاڭەرتەڭ اتىشۋلى سوت پروتسەسىنە جەرەبە بويىنشا سوت زالىنداعى كوپشىلىككە ارنالعان 31 ورىن الۋ ءۇشىن 685 ادام كەزەككە تۇردى.
ءىس بىرىككەن شىركەۋدىڭ ءوز مۇشەلەرىنەن كۇيرەتەتىندەي ءىرى قايىرىمدىلىق جارنالارىن بوپسالاپ الۋ فاكتىلەرىن اشكەرەلەگەننەن كەيىن، ۇكىمەتتىك تەرگەۋ باستالدى. تەرگەۋ ناتيجەسىندە توكيونىڭ اۋداندىق سوتى شىركەۋدى تاراتۋ جانە ونى ءدىني كورپوراتسيا رەتىندەگى سالىقتىق جەڭىلدىكتەرىنەن ايىرۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
بۇعان دەيىن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىن تاراتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جازعان ەدىك.
زارينا تۋعانبايەۆا