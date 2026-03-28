جاپونيانىڭ ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن ەلدە تۇرۋ مەرزىمى ەكى ەسەگە ارتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا ۇكىمەتى ازاماتتىق الۋ تالاپتارىن قاتاڭداتىپ، ناتۋراليزاتسيا ءۇشىن ەڭ تومەنگى تۇرۋ مەرزىمىن بەس جىلدان ون جىلعا دەيىن ۇلعايتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جاڭا تالاپتار 1-ساۋىردەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاپونيا ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىن تەكسەرۋ مەرزىمى دە ۇزارتىلدى. مىسالى، سالىق تولەمدەرى سوڭعى ءبىر جىل ورنىنا بەس جىلعا باعالاناتىن بولادى، ال الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جارنالارى ءبىر جىل ورنىنا ەكى جىل قارالادى. وزگەرىستەر بۇرىن بەرىلگەن وتىنىشتەرگە دە قاتىستى.
بۇل شەشىم جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي تاپسىرماسىمەن قابىلداندى، ول بۇعان دەيىن قولدانىستاعى ەرەجەلەردى جەتكىلىكسىز قاتاڭ دەپ ساناپ، ولاردى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ازاماتتىق الۋ ءۇشىن باستى شارتتاردىڭ ءبىرى - ەلدە ۇزدىكسىز 5 جىلدان كەم ەمەس تۇرۋ، تۇراقتى تابىس كوزىنىڭ بولۋى جانە مىنەز-قۇلىق نورمالارىن ساقتاۋ. وتىنىشتەر قاراستىرىلعان كەزدە جاپونيا قوعامىنا ينتەگراتسيا دەڭگەيى، سونىڭ ىشىندە ءتىل مەڭگەرۋ دە ەسەپكە الىنادى.
ۇكىمەتتىڭ حابارلاۋىنشا، تۇرۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ ەلدە بەيىمدەلۋىن مۇقيات باعالاۋعا باعىتتالعان.
مينيسترلىك دەرەكتەرى بويىنشا، 2025-جىلى ازاماتتىق الۋ ءۇشىن 14103 ادام ءوتىنىش بەرگەن، ولاردىڭ 9258 ءى ماقۇلدانىپ، 666 سىنان باس تارتىلعان.
بۇعان دەيىن جاپونيا 74 ەلدىڭ تۋريستەرى ءۇشىن كىرۋ ءتارتىبىن ونلاين جۇيە ارقىلى جەڭىلدەتەتىنىن حابارلادىق.