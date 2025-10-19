جاپونيالىق حيروكادزۋ تاناكالار بىردەي ەسىمدى ادامداردىڭ رەكوردىن جاڭارتا المادى
استانا. KAZINFORM - سەنبى كۇنى جاپونيا استاناسى توكيونىڭ شيبۋيا اۋدانىندا 150 ادام جينالىپ، «بىردەي ەسىمدى ادامداردىڭ ەڭ ۇلكەن جيىنى» بويىنشا گيننەستىڭ رەكوردىن ورناتۋعا تىرىستى. الايدا ولار بۇرىنعى رەكوردتى جاڭارتا المادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى، Kyodo عا سىلتەمە جاساپ.
قاتىسۋشىلاردىڭ ءبارى - اتى- ءجونى حيروكادزۋ تاناكا دەپ اتالاتىن ازاماتتار. ولار گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنۋ ءۇشىن ءبىر جەردە كەمىندە بەس مينۋت تۇرۋى ءتيىس بولعان. جينالعاندار بۇل تالاپتى ورىنداعانىمەن، قاتىسۋشىلار سانى جەتكىلىكسىز بولدى.
گيننەستىڭ قازىرگى رەكوردى 2023 -جىلى سەربيادا ورناتىلعان. ول كەزدە 256 ادام جينالىپ، ءبارى ميليتسا يوۆانوۆيچ ەسىمدى بولعان. بۇعان دەيىن بۇل رەكورد 2022 -جىلى ءدال وسى حيروكادزۋ تاناكا ەسىمدى توپقا تيەسىلى ەدى، ول كەزدە 178 ادام قاتىسقان.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ەسىمدەرى بىردەي بولعانىمەن، ەگەر ولار ءارتۇرلى يەروگليفتەرمەن (كاندزي) جازىلسا دا، بىردەي وقىلۋى جەتكىلىكتى. مۇنى راستايتىن قۇجات رەتىندە قاتىسۋشىلار ءتولقۇجات نەمەسە مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ كارتاسىن كورسەتۋى كەرەك.
گيننەستىڭ رەسمي وكىلى رەكورد جاڭارتىلماعانىن حابارلاعان ساتتە، قاتىسۋشىلار تاراپىنان وكىنىشكە تولى ءبىر ءۇن ەستىلدى.
اكسيانى ۇيىمداستىرۋشى، 56 جاستاعى حيروكادزۋ تاناكا بۇل يدەيانى العاش رەت 1994-جىلى، ءدال وزىمەن اتتاس بەيسبولشى مارقۇم كينتەتسۋ بۋففالوس كومانداسىنىڭ درافتىندا تاڭدالعان كەزدە قولعا العان. سودان بەرى ءول وز ەسىمىمەن اتتاس ادامداردى ىزدەۋمەن اينالىسىپ كەلەدى.