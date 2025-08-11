جاپونياداعى رولان گارروستىڭ ىرىكتەۋ تۋرنيرىنە ەلىمىزدەن ءۇش جاس تەننيسشى جولداما الدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا جاسوسپىرىمدەر اراسىندا رولان گارروستىڭ باتىس جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ىرىكتەۋ ءتۋرنيرى اياقتالدى.
قىزدار اراسىندا فينالدا قازاقستاندىقتار ءاديا وماربەك پەن ەركەجان جاڭاتايەۆا كەزدەستى. ءاديا ەركەجاندى 6:2، 6:4 ەسەبىمەن جەڭىپ، جەڭىمپاز اتاندى.
ۇلدار اراسىندا قازاقستاندىق مانسۇر سايىنوۆ وزبەكستاندىق اكمال ابۋللايەۆتى كامبەكپەن تىزە بۇكتىردى - 5:7، 6:1، 6:4.
وسىلايشا، اتالعان ءتورت تەننيسشى 13-19- قازاندا جاپونيادا وتەتىن سوڭعى ىرىكتەۋ جارىسىنا قاتىسۋعا مۇمكىندىك الدى. وندا 2026 -جىلى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا وتەتىن فرانتسيا اشىق چەمپيوناتىنا ءبىر جولداما بەرىلەدى.
قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى دياس دوسقارايەۆ جاس سپورتشىلاردىڭ شەبەرلىگىن ارتتىرۋدا مۇنداي دودالاردى ەلىمىزدە وتكىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- الماتىدا رولان گارروستىڭ ىرىكتەۋ ءتۋرنيرى وسىمەن ەكىنشى رەت ۇيىمداستىرىلدى. بۇل قازاقستان تەننيس مەكتەبىنىڭ جاس تۇلەكتەرىنە ءوز جەرىمىزدە مىقتى قارسىلاستارمەن باسەكەگە ءتۇسىپ، شىڭدالۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. كەيىنگى جىلدارى جاستارىمىز حالىقارالىق جارىستاردا كوپتەگەن تابىسقا قول جەتكىزدى. ولاردىڭ بۇدان بىلاي دا ءساتتى ونەر كورسەتىپ، ەلىمىزدىڭ اتىن شىعارا بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى دياس دوسقارايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن تيموفەي سكاتوۆتىڭ گەرمانياداعى تۋرنيردىڭ فينالىندا سۇرىنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.