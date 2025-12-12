جاپونياداعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن سۋنامي قاۋپى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى جاپونيانىڭ مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى تىنىق مۇحيتىنداعى اوموري پرەفەكتۋراسىنىڭ جاعالاۋىندا الدىن الا 6,7 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن اتالعان ەلدىڭ سولتۇستىك جانە سولتۇستىك-شىعىسىندا سۋنامي قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى.
كيودو اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تىنىق مۇحيتىنىڭ حوككايدو جاعالاۋى، سونداي-اق اوموري، يۆاتە جانە مياگي پرەفەكتۋرالارى بيىكتىگى 1 مەترگە جەتەتىن سۋناميگە تاپ بولۋى مۇمكىن.
ەسكەرتۋ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 11:44 شاماسىندا اوموري ارالىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا بولعان جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جاريالاندى. تابيعي اپاتتىڭ وشاعى شامامەن 20 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاپونيادا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولعانىن جازعان ەدىك. ەل بيلىگى تاعى دا كۇشتى جەر سىلكىنىسى قايتالانۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.