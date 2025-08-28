جاپونيادا تۇرعىندارعا سمارتفوندى تەك 2 ساعات پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلمەك
جاپونياداعى تويواكە قالاسىنىڭ بيلىگى تۇرعىندارعا سمارتفون قولدانۋدى شەكتەۋدى ۇسىندى. جاڭا باستاماعا سايكەس، جۇمىس پەن وقۋ ۋاقىتىنان بولەك، تەلەفوندى كۇنىنە تەك ەكى ساعات پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلمەك، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
مەر ماسافۋمي كوكي مۇنداي قادامنىڭ باستى ماقساتى حالىقتىڭ دەنساۋلىعى مەن ۇيقى ساپاسىن قورعاۋ ەكەنىن ءتۇسىندىردى. قۇجاتتا، اسىرەسە وقۋشىلارعا كەشكى ساعات 21:00-دەن كەيىن تەلەفون قولدانۋدى شەكتەۋ ۇسىنىلعان. شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، گادجەتتەر ادامداردىڭ پسيحيكاسىنا قاتتى اسەر ەتىپ، ۇيقىسىزدىق پەن شارشاۋعا اكەلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Phys.org اگەنتتىگى AFP-كە سىلتەمە جاساپ.
جاپونيانىڭ بالالار جانە وتباسى ىستەرى اگەنتتىگى 2025 -جىلعى ناۋرىزدا جاريالاعان دەرەكتەرگە ساي، جاپون جاسوسپىرىمدەرى اپتانىڭ جۇمىس كۇندەرى ينتەرنەتتە كۇنىنە بەس ساعاتتان ارتىق ۋاقىت وتكىزەدى.
الايدا جاڭا باستاما قوعامدا قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىردى. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى: «ەكى ساعاتتا ءتىپتى ءبىر فيلمدى كورىپ ۇلگەرمەيمىن» - دەپ جازسا، وزگەلەرى مۇنداي شەشىمدى بيلىك ەمەس، ءار وتباسىنىڭ ءوزى قابىلداۋى كەرەك دەگەن پىكىر ءبىلدىردى.
بۇل جاپونياداعى العاشقى شەكتەۋ ەمەس. 2020 -جىلى كاگاۆا ايماعىندا بالالارعا ويىن ۋاقىتىنا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن بولاتىن: جۇمىس كۇندەرى - 1 ساعات، دەمالىس كۇندەرى - 1,5 ساعات. سونداي-اق وقۋشىلارعا كەشكى ۋاقىتتا سمارتفون قولدانۋعا تىيىم سالىنعان ەدى. ول كەزدە دە باستاما قوعامدا قىزۋ تالقىعا تۇسكەن.
ەگەر تويواكە جوباسى ماقۇلدانسا، ول 2025 -جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ كۇشىنە ەنبەك.