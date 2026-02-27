جاپونيادا تۋۋ كورسەتكىشى ونىنشى جىل قاتارىنان رەكوردتىق مينيمۋمعا دەيىن تومەندەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى جاپونيادا دۇنيەگە كەلگەن بالالار سانى 706 مىڭعا دەيىن ازايدى. بۇل - 1899 -جىلدان بەرى ستاتيستيكا جۇرگىزىلە باستاعالى تىركەلگەن ەڭ تومەنگى كورسەتكىش جانە قاتارىنان ونىنشى جىل جاڭارعان انتيرەكورد. بۇل تۋرالى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kyodo News.
2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا كورسەتكىش %2,1 عا تومەندەگەن. ساراپشىلار مۇنى حالىقتىڭ جەدەل قارتايۋىمەن جانە ينفلياتسيامەن، تۇرمىستىق قىمباتشىلىقتىڭ بالا تاربيەلەۋدى قيىنداتا تۇسۋىمەن بايلانىستىرادى. كوپتەگەن جاپوندىق نەكە مەن بالا ءسۇيۋدى كەيىنگە قالدىرىپ نەمەسە وتباسىنان مۇلدە باس تارتىپ، ومىرلىك باسىمدىقتارىن وزگەرتىپ جاتىر.
تابيعي ءوسىمنىڭ كەرىسىنشە قۇبىلىسى، ياعني ءولىم سانى تۋۋ سانىنان اسىپ ءتۇسۋى رەكوردتىق 899 مىڭ ادامعا جەتتى. بۇعان دەيىن تۋۋ كورسەتكىشى 710 مىڭنان تومەن دەڭگەيگە تەك 2042 -جىلعا قاراي تۇسەدى دەپ بولجانعان ەدى.
2024 -جىلى جاپون ازاماتتارى اراسىندا تۋۋ كورسەتكىشى العاش رەت 700 مىڭنان تومەن تۇسكەن. ال 2025 -جىلى نەكە سانى %1,1 عا ءوسىپ، 505 مىڭعا جەتتى. بۇل تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ قۇلدىراۋىن ءىشىنارا جۇمسارتقانىمەن، جىلىنا 600 مىڭ نەكە تىركەلگەن پاندەمياعا دەيىنگى دەڭگەيدەن ءالى دە تومەن.
تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ءوسۋى تەك ەكى پرەفەكتۋرادا - توكيو جانە يسيكاۆا تىركەلگەن. ەل استاناسىندا تۋۋ سانى سوڭعى توعىز جىلدا العاش رەت ارتتى، بۇل حالىقتىڭ كوشى-قونى مەن بالالى وتباسىلاردى قولداۋ شارالارىمەن بايلانىستىرىلادى. ال يسيكاۆادا ءوسىم 2024 -جىلعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىنگى تومەندەۋدەن ەندى باس كوتەرىپ كەلەدى.
قالعان 45 پرەفەكتۋرادا تۋۋ كورسەتكىشى تومەندەۋىن جالعاستىرىپ وتىر. اسىرەسە سيمانە، ياماگاتا، اوموري جانە ناگانو ايماقتارىندا قۇلدىراۋ ايقىن بايقالادى. اۋىلدىق وڭىرلەردە حالىق سانى ازايىپ جاتىر، سەبەبى تۇرعىندار وقۋ مەن جۇمىس ءۇشىن باسقا جاققا كوشە باستاعان.
2025 -جىلى جاپونيادا 1,61 ميلليون ءولىم تىركەلگەن، بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 13 مىڭعا از. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، 1973 -جىلى ەلدە ەكى ميلليوننان استام بالا دۇنيەگە كەلگەن، ال 2016 -جىلى تۋۋ كورسەتكىشى العاش رەت ءبىر ميلليوننان تومەن تۇسكەن ەدى.
