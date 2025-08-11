07:42, 11 - تامىز 2025 | GMT +5
جاپونيادا سينموە جانارتاۋى قايتا بەلسەندىلىگىن ارتتىردى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا ورنالاسقان سينموە جانارتاۋى جەكسەنبىگە قاراعان ءتۇنى قايتا ويانىپ، 3 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كۇل شاشتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
Japan News اقپاراتىنا سايكەس، جاپونيانىڭ مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى جانارتاۋ تاڭسارىدە بەلسەندىلىگىن ارتتىرعانىن جانە كراتەر ماڭىندا ۇساق جانارتاۋ تاستارىنىڭ ءتۇسۋ قاۋپى بار ەكەنىن ەسكەرتتى.
سينموە جانارتاۋى ماۋسىمنىڭ 27 سىنەن بەرى اراسىندا ءۇزىلىس جاساپ، بەلسەندىلىك تانىتىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، جاپونيا «تىنىق مۇحيتى وتتى بەلدەۋى» دەپ اتالاتىن جوعارى سەيسميكالىق جانە جانارتاۋلىق ايماقتا ورنالاسقان. ەل اۋماعىندا 100 دەن استام بەلسەندى جانارتاۋ بار.
بۇدان بۇرىن جاپونيادا ساكۋرادزيما جانارتاۋى اتقىلاعانىن جازعانبىز.