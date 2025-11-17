جاپونيادا ساكۋرادزيما جانارتاۋى اتقىلاي باستادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى كاگوسيما شىعاناعىنداعى تۇبەكتە ورنالاسقان ساكۋرادزيما جانارتاۋى اتقىلاعانىن جاپونيا مەتەورولوگيا باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ انادولى حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، اتقىلاۋ جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 00:57 دە بولدى. كۇل باعانى شامامەن 4400 مەتر بيىكتىككە كوتەرىلگەن.
قۇربان بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جونىندە اقپارات جوق. جاقىن ماڭداعى ەلدى مەكەندەردە دە عيماراتتاردىڭ زاقىمدانۋى تىركەلمەگەن.
اتقىلاۋدان كەيىن جانارتاۋدىڭ بەلسەندىلىگى جالعاسا ءتۇستى. بيلىك كورشىلەس پرەفەكتۋرالارعا ءتۇتىن مەن كۇلدىڭ تارالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ساكۋرادزيما جاپونياداعى ەڭ بەلسەندى جانارتاۋلاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. 2016 -جىلدىڭ اقپانىنان بەرى ونىڭ كراتەرىنە كىرۋ شەكتەلگەن. جانارتاۋعا ەكى كيلومەتردەن جاقىن بارۋعا تىيىم سالىنعان.
جانارتاۋ ورنالاسقان تۇبەك بۇرىن كاگوسيما شىعاناعىنداعى جەكە ارال بولعان. الايدا 1914 -جىلعى جاپونيا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى اتقىلاۋدان كەيىن لاۆا اعىندارى شىعىس جاعالاۋدىڭ ءبىر بولىگىن تولتىرىپ، ارالدى وسۋمي تۇبەگىمەن قوسىپ جىبەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گاۆاييدەگى كيلاۋەا جانارتاۋىنان قايتادان رەكوردتىق دەڭگەيدە لاۆا فونتاندارى اتقىلاعانىن جازعان ەدىك.