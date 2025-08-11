جاپونيادا قازاقستاننىڭ تۋى كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا EXPO 2025 Osaka دۇنيەجۇزىلىك كورمەسىندە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كۇنى اياسىنداعى ءىس-شارالارعا قاتىستى.
EXPO National Day Hall الاڭىندا مينيستر ا. شاققاليەۆ پەن Osaka EXPO 2025 قاۋىمداستىعى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋىن كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى.
ارمان شاققاليەۆ جاپونيا ۇكىمەتىنە جانە كورمەنى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنە جوعارى دەڭگەيدە دايىندىق پەن قوناقجايلىلىق ءۇشىن العىس ايتىپ، شارانىڭ قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
«بۇل - وڭىرلەردىڭ گەوگرافيالىق قاشىقتىعىنا قاراماستان، رۋحاني جاقىندىعىمىزدى بىلدىرەدى. ءبىزدى داستۇرلەر مەن اعا بۋىنعا دەگەن قۇرمەت، ءبىلىم مەن ەڭبەككە دەگەن جوعارى ءمان بىرىكتىرەدى»، - دەدى مينيستر.
ول سونداي-اق 1991 -جىلدان بەرى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىندا ساۋدا، ينۆەستيتسيا، عىلىم، ءبىلىم، ەكولوگيا جانە تەحنولوگيا سالالارىندا تۇراقتى ىنتىماقتاستىق دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
جاپونيانىڭ ەكونوميكا، ساۋدا جانە ونەركاسىپ ۆيتسە-ءمينيسترى اكيەسي كاتو ءوز سوزىندە مادەني الماسۋدىڭ ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ەكىجاقتى بايلانىستاردى نىعايتۋداعى ءرولىن اتاپ ءوتىپ، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
EXPO اۋماعىندا قازاقستاندىق بالۋان، ءتورت دۇركىن الەم رەكوردشىسى سەرگەي سىرۋلنيكوۆ، ۇلتتىق كيىمدەگى ارتىستەر مەن باتىرلار قاتىسقان شەرۋ ءوتتى. كەشكىسىن Expo Hall Shining Hat ساحناسىندا دينا نۇرپەيىسوۆا اتىنداعى اكادەميالىق حالىق اسپاپتارى وركەسترى، Sarmad جانە Art Dombyra انسامبلدەرى، وپەرا سوليستەرى زارينا التىنبايەۆا مەن التىنبەك ءابىلدا، «بىرلىك» ءانسامبلى جانە باسقا دا ارتىستەردىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرت ۇيىمداستىرىلدى. شارانى شامامەن 3 مىڭ كورەرمەن تاماشالادى.
سونىمەن قاتار كورمە اۋماعىندا استانا قالاسى مەن ۇلىتاۋ ءوڭىرىنىڭ ينۆەستيتسيالىق جانە تۋريستىك الەۋەتىن تانىتاتىن ستەندتەر قويىلدى. قازاقستاندىق پاۆيلونعا كەلۋشىلەر سانى 900 مىڭعا جەتتى.