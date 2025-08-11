جاپونيادا ق ر ۇلتتىق كۇنىنە وراي قازاقستاننىڭ تۋى كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا EXPO 2025 Osaka دۇنيەجۇزىلىك كورمەسىندە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كۇنى اياسىنداعى ءىس-شارالارعا قاتىسۋ ءۇشىن جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
EXPO National Day Hall (EXPO ۇلتتىق كۇنى زالى) الاڭىندا مينيستر ا. شاققاليەۆ پەن Osaka EXPO 2025 قاۋىمداستىعى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋىن كوتەرۋ ءراسىمى وتكىزىلدى.
مينيستر ءوز سوزىندە جاپونيا ۇكىمەتىنە جانە كورمەنى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنە وسى بەدەلدى حالىقارالىق شارانى جوعارى دەڭگەيدە دايىنداپ، وتكىزگەنى ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىسىن ءبىلدىرىپ، بۇگىنگى كۇننىڭ ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگى شارا قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلعان. بۇل وڭىرلەردىڭ گەوگرافيالىق قاشىقتىعىنا قاراماستان، رۋحىمىزدىڭ جاقىن ەكەندىگىن بىلدىرەدى، سەبەبى ءبىزدى داستۇرلەر مەن اعا بۋىنعا دەگەن قۇرمەت، ءبىلىم مەن ەڭبەككە دەگەن جوعارى ءمان بىرىكتىرەدى، - دەدى ا. شاققاليەۆ ءىس-شارانىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتىندا.
سونداي-اق مينيستر 1991-جىلى ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناعاننان بەرى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا، ينۆەستيتسيا، عىلىم، ءبىلىم، ەكولوگيا جانە تەحنولوگيا سالالارىندا تۇراقتى ىنتىماقتاستىق دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە جاپونيانىڭ ەكونوميكا، ساۋدا جانە ونەركاسىپ ۆيتسە-ءمينيسترى اكيەسي كاتو وساكاداعى EXPO- دا وتكەن ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قازاقستاندىق دەلەگاتسيانى قۇتتىقتاپ، ءوز سوزىندە مادەني الماسۋدىڭ ءوزارا تۇسىنىستىكتى، ىنتىماقتاستىقتى جانە ەكى ەل اراسىنداعى ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋداعى ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
دۇنيەجۇزىلىك كورمە قوناقتارى ءۇشىن قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كۇنىن مەرەكەلەۋ شەڭبەرىندە EXPO اۋماعىندا قازاقستاندىق بالۋان، ءتورت دۇركىن الەم رەكوردشىسى سەرگەي تسىرۋلنيكوۆتىڭ، ۇلتتىق كيىمدەگى ارتىستەر مەن باتىرلاردىڭ قاتىسۋىمەن اۋقىمدى شەرۋ ۇيىمداستىرىلدى.
شارانىڭ كوركىن كەشكىسىن Expo Hall Shining Hat ساحناسىندا قازاقستاندىق ونەر شەبەرلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كونسەرت اشتى. اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما شامامەن 3 مىڭ كورەرمەندى جينادى. كونسەرت قازاق مادەنيەتىنىڭ بايلىعىن پاش ەتكەن دينا نۇرپەيىسوۆا اتىنداعى اكادەميالىق حالىق اسپاپتارى وركەسترىنىڭ اۋەندەرىمەن، Sarmad جانە Art Dombyra انسامبلدەرىنىڭ ەتنو جانە فولكلورلىق ىرعاقتارىمەن، وپەرا سوليستەرى زارينا التىنبايەۆا مەن التىنبەك ءابىلدانىڭ كەرەمەت داۋىستارىمەن، سونداي-اق «بىرلىك» ءانسامبلىنىڭ جىگەرلى ءبي قويىلىمدارىمەن جانە قازاقستاننىڭ كوپتەگەن باسقا دا تالانتتى ارتىستەرىنىڭ ونەرىمەن ەستە قالدى. كەشتە ق. ساعىرباي ۇلىنىڭ، ن. تىلەنديەۆتىڭ، ق. احمەدياروۆتىڭ، ل. حاميديدىڭ، ە. برۋسيلوۆسكيدىڭ جانە حالىق سۇيىسپەنشىلىگىنە بولەنگەن وزگە دە سازگەرلەردىڭ تۋىندىلارى كورەرمەندەردىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى.
سونىمەن قاتار شارا بارىسىندا كورمە اۋماعىندا استانا قالاسى مەن ۇلىتاۋ ءوڭىرىنىڭ ينۆەستيتسيالىق جانە تۋريستىك الەۋەتىن كورسەتەتىن ستەندتەر قويىلدى.
قازاقستاندىق پاۆيلون كەلۋشىلەر اراسىندا وتە تانىمال ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون. وعان كەلگەن قوناقتار سانى 900 مىڭعا جەتتى.
ەستەرىڭىزگە سالىپ وتسەك، بيىل جاپونيانىڭ وساكا قالاسىندا EXPO 2025 دۇنيەجۇزىلىك كورمەسى باستالدى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ دەرەگى بويىنشا اۋقىمدى ءىس-شاراعا 160 ەل مەن 9 حالىقارالىق ۇيىم قاتىسۋدا، 28 ميلليوننان استام كەلۋشى كەلەدى دەگەن بولجام بار. كورمە 2025-جىلدىڭ 13-ءساۋىرى مەن 13-قازانى ارالىعىندا وتەدى. وتكىزۋ ورنى رەتىندە جاساندى يۋمەشيما ارالى تاڭدالدى. EXPO- نىڭ باستى تاقىرىبى - «ءبىزدىڭ ءومىرىمىز ءۇشىن بولاشاق قوعامىن قۇرۋ»، ول ءۇش باعىت ارقىلى اشىلادى: «ءومىردى قۇتقارۋ»، «مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋ» جانە «ءومىردى بىرىكتىرۋ».