جاپونيادا ماگنيتۋداسى 6,2 جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى جاپونيانىڭ باتىسىنداعى سيمانە جانە توتتوري پرەفەكتۋرالارىندا ءبىرقاتار كۇشتى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. ولاردىڭ ءبىرىنشىسىنىڭ ماگنيتۋداسى 6,2 بولعان.
الايدا ەلدىڭ مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سۋنامي تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالانعان جوق.
جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى سەيسميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىرعانىن جانە ءبىر اپتا ىشىندە وسىنداي كۇشتى جەر سىلكىنىستەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ، ساقتىق شارالارىن قولدانۋعا شاقىردى.
- جەر سىلكىنىسى ەپيتسەنترىنىڭ اينالاسىنداعى ايماقتا وسىنداي كۇشتى جەر سىلكىنىستەرى بىرىنەن سوڭ ءبىرى بولعان جاعدايلار بۇرىن تىركەلگەن، - دەپ ەسكەرتتى اگەنتتىكتىڭ جەر سىلكىنىسى مەن تسۋناميدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى اياتاكا ەبيتا باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
Kyodo اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاڭعى ساعات 10:18 دە بولعان جەر سىلكىنىسى سيمانە پرەفەكتۋراسىنىڭ شىعىس بولىگىنە اسەر ەتكەن. ودان كەيىن قىسقا ۋاقىت ارالىعىندا ءبىرقاتار جەراستى ءدۇمپۋى، سونىڭ ىشىندە تاڭعى ساعات 10:28 دە ماگنيتۋداسى 5,1 جانە تاڭعى ساعات 10:37 دە ماگنيتۋداسى 5,4 جەر سىلكىنىسى بولدى.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ساعات 11:00 دەگى جاعداي بويىنشا توتتوري پرەفەكتۋراسىندا قازا تاپقاندار نەمەسە مۇلىككە زالال كەلتىرىلگەنى تۋرالى حابارلامالار تۇسكەن جوق.
پرەمەر-مينيستر كەڭسەسىندە جاعدايعا جاۋاپ بەرۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسايتىن ۇيلەستىرۋ كەڭسەسى قۇرىلدى. ءبىرىنشى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزىلۋىنە بايلانىستى جاپونيانىڭ باتىسىنداعى جىلدام پويىز قىزمەتى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. بۇدان باسقا، حيرۋزەن مەن يوناگو اراسىنداعى يوناگو كولىك ماگيسترالىنىڭ ۋچاسكەسىندە، سونداي-اق يوناگو-نيسي مەن ياسۋگي اراسىنداعى سانين كولىك ماگيسترالىنىڭ ۋچاسكەسىندە جۇمىستار توقتاتىلدى.
