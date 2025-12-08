21:50, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
جاپونيادا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 8-جەلتوقسان كۇنى ساعات 23:15 تە جاپونيانىڭ اوموري پرەفەكتۋراسىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا 7,5 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى CCTV.
تەلەارنانىڭ جازۋىنشا، جاپونيا مەتەورولوگيا اگەنتتىگى 8-جەلتوقسان كۇنى ساعات 23:23 دە تسۋنامي تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاعان. كەي ايماقتاردا تسۋنامي سالدارىنان سۋ دەڭگەيى 3 مەترگە دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان اگەنتتىك تۇرعىنداردى ەرەكشە ساق بولۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ شىڭجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا 6,0 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.