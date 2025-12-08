ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:50, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جاپونيادا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 8-جەلتوقسان كۇنى ساعات 23:15 تە جاپونيانىڭ اوموري پرەفەكتۋراسىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا 7,5 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى CCTV.

    ا
    Фото: aa.com.tr

    تەلەارنانىڭ جازۋىنشا، جاپونيا مەتەورولوگيا اگەنتتىگى 8-جەلتوقسان كۇنى ساعات 23:23 دە تسۋنامي تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاعان. كەي ايماقتاردا تسۋنامي سالدارىنان سۋ دەڭگەيى 3 مەترگە دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان اگەنتتىك تۇرعىنداردى ەرەكشە ساق بولۋعا شاقىردى.

    بۇعان دەيىن قىتايدىڭ شىڭجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا 6,0 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار