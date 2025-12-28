13:49, 28 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
جاپونيادا 67 كولىكتىڭ قاتىسۋىمەن ءىرى جول اپاتى بولدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا 67 كولىكتىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ءىرى جول اپاتىنان 2 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform BELTA اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
جاپونيالىق Jiji Press اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اپات گۋنما پرەفەكتۋراسىندا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 19:30 دا بولعان. اپات سالدارىنان ەكى ايەل - جولاۋشى مەن جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى كوز جۇمىپ، 26 ادام جاراقات الدى.
بۇرىلىستا الدىمەن ەكى جۇك كولىگى سوقتىعىسىپ، قوزعالىستى جاۋىپ تاستاعان. سودان كەيىن ولارعا باسقا كولىكتەر سوعىلىپ، ۇزىندىعى شامامەن 300 مەترلىك كولىك تىزبەگىن قۇراعان. كولىكتەردىڭ بىرىنەن ءورت شىعىپ، 20 كولىك جانىپ كەتكەن.
