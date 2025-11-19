جاپونيادا 50 جىلداعى ەڭ ءىرى ءورت 100 دەن استام عيماراتتى قيراتتى: ءبىر ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى جاپونيانىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىنداعى قالادا 170 تەن استام عيمارات ورتەنىپ، ءبىر ادامنىڭ ءومىرىن قيدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدەگى جارتى عاسىرعا جۋىق ۋاقىت ىشىندەگى ەڭ ءىرى قالالىق ءورتتى ءسوندىرۋ ءۇشىن اسكەري جانە ءورت ءسوندىرۋ تىكۇشاقتارى شۇعىل تۇردە جىبەرىلدى.
اۋەدەن تۇسىرىلگەن ۆيدەولاردان ويتا قالاسىنىڭ ساگانوسەكي اۋدانىنداعى ۇيلەردىڭ جاپپاي قيراعانىن كورۋگە بولادى. جەرگىلىكتى ب ا ق ءورتتىڭ جاقىن ماڭداعى ورماندى بەتكەيلەرگە جانە جاعالاۋدان ءبىر شاقىرىمنان استام جەردەگى تۇرعىنسىز ارالعا تارالعانىن حابارلادى، بۇل قاتتى جەلدەن بولۋى مۇمكىن.
ءورت سەيسەنبى كۇنى كەشكە باستالىپ، 48900 شارشى مەتر اۋماقتى شارپىدى، بۇل شامامەن جەتى فۋتبول الاڭىنىڭ كولەمىندەي. جاپونيانىڭ ءورت ءسوندىرۋ جانە توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ناتيجەسىندە توكيودان وڭتۇستىك-باتىسقا قاراي شامامەن 770 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان اۋداننىڭ 175 تۇرعىنى قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلدى.
اگەنتتىك ءورتتىڭ سەبەبى تەرگەلىپ جاتقانىن ايتادى. جەرگىلىكتى ب ا ق- تىڭ پوليتسياعا سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلاۋىنشا، ءبىر ادام قازا تاۋىپ، 50 جاستاعى ايەل جەڭىل كۇيىك جاراقاتتارىمەن اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.
- ءبىز ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە شىن جۇرەكتەن ءۇمىت ارتامىز جانە سۋىققا بايلانىستى ەۆاكۋاتسيالانىپ جاتقان تۇرعىندارعا سابىر تىلەيمىز. سونداي-اق، ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنە، جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرىنە جانە پوليتسياعا جاعدايعا دەر كەزىندە جاۋاپ بەرۋدەگى كۇش-جىگەرى ءۇشىن العىسىمىزدى بىلدىرگىمىز كەلەدى. ۇكىمەت جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، بارىنشا قولداۋ كورسەتەدى، - دەپ جازدى جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي X پلاتفورماسىنداعى جازباسىندا.
