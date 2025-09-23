جاپونيادا 100 جاستان اسقاندار كوبەيدى: ولاردىڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ قۇپياسى ايتىلدى
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى تاكامارو فۋكوكا 87784 ايەلدى جانە 11979 ەر ازاماتتى ۇزاق جاساۋلارىمەن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ قوعامدى دامىتۋعا قوسقان كوپجىلدىق ەڭبەگىنە العىس ءبىلدىردى.
جاپونيادا جاسى 100 دەن اسقان ادامداردىڭ سانى العاش رەت 100 مىڭعا جۋىقتاپ، رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى، - دەپ حابارلايدى Aikyn.kz سايتى www.bbc.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قىركۇيەك ايىنداعى كورسەتكىش 99763 ادامدى قۇراپ، قاتارىنان 55 جىل بويى جاڭا رەكورد ورناتتى. سولاردىڭ 88 پايىزىن ايەلدەر قۇرايدى.
جاپونيا - الەمدەگى ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەڭ جوعارى ەل. مۇندا كوبىنە جەر شارىنداعى ەڭ قارت ادامدار ءومىر سۇرەدى. دەگەنمەن كەيبىر زەرتتەۋلەر دۇنيەجۇزى بويىنشا ۇزاق جاساۋشىلاردىڭ ناقتى سانىنا كۇمان كەلتىرەدى.
بۇل ەل - حالقى قارتايۋ جاعىنان دا الەمدەگى ەڭ جىلدام قارتايۋشى قوعامداردىڭ ءبىرى. جاپونداردا سالاۋاتتى تاماقتانۋ ءداستۇرى بار، ءبىراق تۋۋ كورسەتكىشى تومەن.
جاپونياداعى ەڭ قارت ادام - نارا قالاسىنىڭ ماڭىنداعى ياماتوكورياما قالاشىعىندا تۇراتىن 114 جاستاعى سيگەكو كاگاۆا ەسىمدى ايەل. ال ەڭ قارت ەر ادام - جاعالاۋداعى يۆاتا قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 111 جاستاعى كيەتاكا ميزۋنو.
بۇل دەرەكتەر 15-قىركۇيەكتە اتاپ وتىلەتىن جاپونيانىڭ قارتتار كۇنىنە وراي جاريالاندى. ۇلتتىق مەرەكە اياسىندا جاڭا عاسىر جاساعاندارعا پرەمەر-مينيستردەن قۇتتىقتاۋ حاتى مەن كۇمىس توستاعان تابىستالادى. بيىل مۇنداي ماراپاتقا 52310 ادام يە بولدى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
1960 -جىلدارى جاپونيا «جەتىلىكتىڭ» (G7) وزگە ەلدەرىمەن سالىستىرعاندا جاسى 100 دەن اسقان ادامداردىڭ ۇلەسى ەڭ تومەن مەملەكەت ەدى. ءبىراق ارادا بىرنەشە ونجىلدىق وتكەن سوڭ جاعداي تۇبەگەيلى وزگەردى.
ۇكىمەت 1963 -جىلى ءجۇز جاستاعى تۇرعىندارعا قاتىستى زەرتتەۋ جۇرگىزۋدى باستاعاندا، ەلدە بار بولعانى 153 ادام بولعان. 1981 -جىلى ولاردىڭ سانى 1000 عا جەتتى، ال 1998 -جىلعا قاراي 10000 نان استى.
ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ ارتۋى جۇرەك اۋرۋلارى مەن ءسۇت بەزى، قۋىق استى بەزى قاتەرلى ىسىگى سياقتى كەڭ تاراعان دەرتتەردەن قايتىس بولۋ جاعدايىنىڭ ازايعانىمەن بايلانىستىرىلادى.
جاپونداردىڭ سەمىزدىك دەڭگەيى وتە تومەن. بۇل دا اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. ولاردىڭ راتسيونىندا قىزىل ەت از، بالىق پەن كوكونىس مول. اسىرەسە ايەلدەر اراسىنداعى سەمىزدىك كورسەتكىشى تومەن. بۇل ولاردىڭ ەرلەرگە قاراعاندا ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىن تۇسىندىرەدى.
الەمدە قانت پەن تۇز تۇتىنۋ كوبەيگەن كەزدە جاپونيا كەرىسىنشە باعىت ۇستانىپ، حالىقتى تۇزدى ازايتۋعا شاقىرعان قوعامدىق دەنساۋلىق ناۋقاندارىن ءتيىمدى جۇرگىزدى.
الايدا ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ تەك تاماقتانۋمەن شەكتەلمەيدى. جاپوندار قارتايعان شاعىندا دا بەلسەندى ءومىر سالتىن ۇستانادى. ا ق ش پەن ەۋروپا قارتتارىمەن سالىستىرعاندا ولار جاياۋ جۇرەدى، قوعامدىق كولىكتى كوبىرەك پايدالانادى.
1928 -جىلدان بەرى جاپونيادا «راديو تايسو» دەپ اتالاتىن ءۇش مينۋتتىق كۇندەلىكتى جاتتىعۋ داستۇرگە اينالعان. بۇل تەك قانا دەنساۋلىقتى نىعايتۋ ەمەس، سونىمەن قاتار قاۋىمداستىق رۋحىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن دە ماڭىزدى مادەنيەتكە اينالىپ وتىر.
دەگەنمەن ءبىرقاتار زەرتتەۋلەر دۇنيەجۇزىلىك ۇزاق جاساۋشىلار سانىنا كۇمان كەلتىرەدى. مۇنداي كورسەتكىشتەردىڭ وسۋىنە دەرەكتەردەگى قاتەلەر، سەنىمسىز رەسمي قۇجاتتار مەن تۋۋ تۋرالى كۋالىكتەردىڭ بولماۋى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
2010 -جىلى جاپونيادا جۇرگىزىلگەن ۇكىمەتتىك تەكسەرىس بارىسىندا 100 جاستان اسقان 230 مىڭنان استام ادامنىڭ تىركەۋدە بار ەكەنى، ءبىراق ءىس جۇزىندە ومىردە جوق ەكەنى انىقتالدى. كەيبىرى ونداعان جىل بۇرىن قايتىس بولىپ كەتكەن بولىپ شىقتى.
بۇل جاعدايدىڭ سەبەبى - دەرەكتەردى جۇرگىزۋدەگى كەمشىلىكتەر جانە تۋىستارىنىڭ قارتتاردىڭ ءولىمىن جاسىرىپ، ولاردىڭ زەينەتاقىسىن يەمدەنگەن بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىكپەن بايلانىستى.
ۇلتتىق تەكسەرىس توكيوداعى ەڭ قارت تۇرعىنداردىڭ ءبىرى، 111 جاستا دەپ ەسەپتەلگەن سوگەن كوتونىڭ وقيعاسىنان كەيىن باستالدى. ونىڭ سۇيەگى وتباسىلىق ۇيىنەن ول قايتىس بولعاننان كەيىن 32 جىل وتكەن سوڭ تابىلعان ەدى.