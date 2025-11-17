ق ز
    14:06, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جاپونيا يادرولىق قارۋعا يەلىك ەتۋگە نيەتتى

    جاپونيا يادرولىق قارۋ ۇستاۋعا مۇددەلى. «Mainichi» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا قازىر توكيودا ا ق ش- تىڭ جويقىن قارۋىن ەل اۋماعىنا ورنالاستىرۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر.

    Жапонияда парламенттің жоғарғы палатасының сайлауы өтті
    Фото: Анадолы

    بۇعان تاياۋدا عانا قىزمەتىنە كىرىسكەن پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايتي باستاماشى بولىپ وتىر. جاپونيانىڭ جاڭا ۇكىمەت باسشىسى 1967 -جىلى قابىلدانعان زاڭدى وزگەرتۋگە شاقىردى. قۇجاتتا توكيوعا دەربەس يادرولىق ارسەنالىن يەمدەنۋگە، شىعارۋعا جانە ورنالاستىرۋعا تىيىم سالىنعان. پرەمەر- مينيستر تاكايتي بۇل ا ق ش- تىڭ الەمدەگى يادرولىق قاۋىپتى تەجەۋ ساياساتىن السىرەتەدى دەپ سانايدى. ال «جاپونيانىڭ قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى قۇراما شتاتتارعا تىكەلەي تاۋەلدى»، - دەيدى ول.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
