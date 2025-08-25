جاپونيا تاراپى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىن وتكىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا تاراپى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىن وتكىزۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن استاناعا العاش رەسمي ساپارمەن جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تاكەشي يۆايا كەلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ جولىنداعى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
- سونىمەن قاتار توكيو تاراپى جاڭا باستاما كوتەرىپ، «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىن وتكىزۋدى ۇسىندى. ول ءبىزدىڭ تاراپىمىزدان تولىق قولداۋ تاۋىپ وتىر، - دەدى مۇرات نۇرتىلەۋ ب ا ق الدىندا مالىمدەمە جاساپ.
دەگەنمەن سىرتى ىستەر ءمينيسترى اتالعان سامميتتىڭ قاشان جانە قاي ەلدە وتەتىنىن ناقتىلامادى.
سونداي-اق مۇرات نۇرتىلەۋ قازاق- جاپون قارىم-قاتىناسىنىڭ بۇگىنى كەمەل، بولاشاعى جارقىن ەكەنىن باسا ايتتى.
- ەكى ەل دە ىنتىماقتاستىق رۋحىندا ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن بەلسەندى كۇش-جىگەر جۇمساپ جاتىر. قازاقتا «ساۋساق بىرىكپەي، ينە ىلىكپەيدى» دەگەن ءسوز بار. قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ سىرتقى ساياساتىمىز بەن ۇزاق مەرزىمدى دامۋىمىزداعى وتە ماڭىزدى باسىمدىق، - دەپ قورىتىندىلادى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، جاپونيا سەمەي پوليگونىنان زارداپ شەككەندەرگە قايتارىمسىز گرانت بولمەك.
مالىمدەمە بارىسىندا بەلگىلى بولعانداي، 2026 -جىلى «الماتى- توكيو» تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى.