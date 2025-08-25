ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:25, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    جاپونيا تاراپى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىن وتكىزۋدى ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - جاپونيا تاراپى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىن وتكىزۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ ءمالىم ەتتى.

    «Орталық Азия – Жапония» алғашқы саммиті өтеді
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنينkazinform

    بۇگىن استاناعا العاش رەسمي ساپارمەن جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تاكەشي يۆايا كەلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ جولىنداعى ماسەلەلەر تالقىلاندى.

    - سونىمەن قاتار توكيو تاراپى جاڭا باستاما كوتەرىپ، «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىن وتكىزۋدى ۇسىندى. ول ءبىزدىڭ تاراپىمىزدان تولىق قولداۋ تاۋىپ وتىر، - دەدى مۇرات نۇرتىلەۋ ب ا ق الدىندا مالىمدەمە جاساپ.

    دەگەنمەن سىرتى ىستەر ءمينيسترى اتالعان سامميتتىڭ قاشان جانە قاي ەلدە وتەتىنىن ناقتىلامادى.

    سونداي-اق مۇرات نۇرتىلەۋ قازاق- جاپون قارىم-قاتىناسىنىڭ بۇگىنى كەمەل، بولاشاعى جارقىن ەكەنىن باسا ايتتى.

    - ەكى ەل دە ىنتىماقتاستىق رۋحىندا ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن بەلسەندى كۇش-جىگەر جۇمساپ جاتىر. قازاقتا «ساۋساق بىرىكپەي، ينە ىلىكپەيدى» دەگەن ءسوز بار. قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ سىرتقى ساياساتىمىز بەن ۇزاق مەرزىمدى دامۋىمىزداعى وتە ماڭىزدى باسىمدىق، - دەپ قورىتىندىلادى ۆەدومستۆو باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، جاپونيا سەمەي پوليگونىنان زارداپ شەككەندەرگە قايتارىمسىز گرانت بولمەك.

    مالىمدەمە بارىسىندا بەلگىلى بولعانداي، 2026 -جىلى «الماتى- توكيو» تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى.

     

    تەگ:
    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار