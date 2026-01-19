جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىن تاراتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچي 23-قاڭتاردا پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىن تاراتىپ، جالپىۇلتتىق سايلاۋ وتكىزەتىنىن مالىمدەدى.
بۇل سايلاۋ تاكايچي 21-قازاندا ەلدىڭ العاشقى ايەل پرەمەر-ءمينيسترى بولىپ سايلانعاننان بەرگى العاشقى سايلاۋ بولادى.
سايلاۋدا تاكايچي ءوز كابينەتىنىڭ جوعارى رەيتينگىن پايدالانىپ، ونىڭ «جاۋاپكەرشىلىكتى، ءبىراق اگرەسسيۆتى» فيسكالدىق ساياساتى مەن بيلەۋشى كواليتسيانىڭ جاڭا قۇرىلىمىنا قوعامدىق قولداۋ الۋعا ۇمىتتەنەدى.
جاپونيا كونستيتۋتسياسىنا سايكەس، تومەنگى پالاتانىڭ مۇشەلەرى ءتورت جىلدىق مەرزىمگە سايلانادى.
Kyodo اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاكايچي ۇكىمەتى قيىندىقتارعا تاپ بولىپ جاتىر. سەبەبى ونىڭ ليبەرال-دەموكراتيالىق پارتياسى قيىندىققا تاپ بولىپ وتىر. بۇل ونى زاڭ قابىلداۋ ءۇشىن وپپوزيتسيالىق پارتيالارمەن ىنتىماقتاستىق جاساۋعا ءماجبۇر ەتەدى.
وپپوزيتسيالىق پارتيالار پرەمەر-ءمينيستردىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋ وتكىزۋ جوسپارىن سىنعا الىپ، بۇل شەشىم ساياسي مۇددەلەرگە نەگىزدەلگەن جانە ساۋىردە باستالاتىن 2026 قارجى جىلىنىڭ بيۋجەتىن ۋاقىتىلى بەكىتۋگە قاۋىپ توندىرەدى دەپ مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىنىڭ تاراتىلۋى مۇمكىن دەگەن قاۋەسەتتەر اياسىندا يەننىڭ ا ق ش دوللارىنا شاققانداعى باعامى 158 گە دەيىن تومەندەپ، 2024-جىلدىڭ شىلدەسىنەن بەرى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە جەتكەنى حابارلانعان بولاتىن.