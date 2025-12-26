جاپونيا رەكوردتىق قورعانىس بيۋجەتىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ مينيسترلەر كابينەتى جۇما كۇنى 2026 قارجى جىلىنا ارنالعان رەكوردتىق الدىن الا بيۋجەت جوباسىن بەكىتتى، ول 122,31 تريلليون يەن (783 ميلليارد دوللار) قۇرايدى.
بارلىق مەملەكەتتىك شىعىنداردى قامتيتىن بيۋدجەت جوسپارى ەكىنشى جىل قاتارىنان رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتىپ وتىر.
Kyodo اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل باعانىڭ ءوسۋى، سونداي-اق الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ شىعىندارىن ارتتىراتىن حالىقتىڭ قارتايۋىمەن بايلانىستى.
ءساۋىر ايىندا باستالاتىن قارجى جىلىنا ارنالعان بيۋجەت جوباسىنا سايكەس، قورعانىس قاجەتتىلىگىنە رەكوردتىق 9,04 تريلليون يەن ءبولىندى. الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋعا 39,06 تريلليون يەن ءبولىندى، بۇل جاپونيانىڭ ۇلتتىق بيۋجەتىنىڭ ەڭ ۇلكەن بولىگى.
ساناە تاكايچيدىڭ قازان ايىندا پرەمەر-مينيستر قىزمەتىنە كىرىسكەنىنەن بەرگى العاشقى كەشەندى شىعىس جوسپارى بولعان بيۋجەتتىك زاڭ جوباسىن پارلامەنت اعىمداعى قارجى جىلىنىڭ سوڭىنا دەيىن ماقۇلداماق.
تاكايچي «مەملەكەتتىك قارجىنى جاۋاپتى جانە بەلسەندى باسقارۋ» ۇرانىمەن جارتىلاي وتكىزگىشتەر ونەركاسىبىنە جانە باسقا دا ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالالارعا ينۆەستيتسيا سالۋدى قوسا العاندا ىنتالاندىرۋ شارالارى ارقىلى كۇشتى ەكونوميكاعا قول جەتكىزۋگە ۋادە بەردى.
قارجى مينيسترلىگىنىڭ بولجامىنشا، 2026 قارجى جىلىنىڭ سوڭىنا دەيىن ۇكىمەتتىك جانە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ وبليگاتسيالارىنىڭ جالپى كولەمى 1,3 تريلليون يەنگە جەتەدى، بۇل جاپونيانىڭ ج ءى ءو- نەن ەكى ەسەگە جۋىق كوپ.
كىرىس بولىگىندە سالىق تۇسىمدەرى 83,74 تريلليون يەنگە جەتەدى دەپ بولجاندى، بۇل جەتىنشى جىل قاتارىنان رەكوردتىق كورسەتكىش، بۇعان ءىشىنارا كورپوراتيۆتىك پايدانىڭ جوعارى بولۋى سەبەپ.
