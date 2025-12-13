جاپونيا قىتايدىڭ ارەكەتىنە نارازىلىق ءبىلدىردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش باستى باسەكەلەسى قىتايدى دا ۇمىتقان جوق. بەيجىڭدى جاپوننىڭ اسكەري ۇشاقتارىنا باقىلاۋ ورناتقىسى كەلدى دەپ ايىپتادى. بۇدان سوڭ ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى شيەلەنىس ارينە ودان سايىن ۋشىعا ءتۇستى.
ايماقتا قاۋىپ تۋىنداپ، ارال تۇرعىندارى الاڭداي باستادى. قىتايدىڭ اسكەري ۇشاقتارى جاپونيانىڭ اسكەري اۋە كەمەلەرىن باقىلاۋعا الىپ، ولاردىڭ قوزعالىسىن قاداعالاعانى ءمالىم بولدى. بۇل وقيعا ەكى ەل اراسىنا سىزات ءتۇسىردى. جاپونيا قىتايدىڭ بۇل ارەكەتىن قاتەرگە باعالاپ، رەسمي تۇردە نارازىلىق ءبىلدىردى. ال ا ق ش جاپونيانىڭ ۇستانىمىن قولداپ، قىتايدىڭ ارەكەتى حالىقارالىق قۇقىق تالاپتارىنا قايشى دەپ ايىپتادى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى
- ءبىز جاپونيانى تولىق قولدايمىز. ىنتىماقتاستىعىمىز جالعاسا بەرەدى. قىتايدىڭ مۇنداي قادامدارى وڭىردەگى تىنىشتىققا قاۋىپ توندىرەدى. ۆاشينگتوننىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن جاپونيا بيلىگى وداقتاس ەلدىڭ قولداۋىن جوعارى باعالادى. ال قىتاي تاراپى وقۋ-جاتتىعۋلار حالىقارالىق تالاپتارعا ساي ءوتتى، ايماقتىق قاۋىپسىزدىككە ەش اسەر ەتكەن جوق دەپ مالىمدەدى.
گو تسزىكاۋن، قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى:
- جاتتىعۋلار حالىقارالىق تالاپتارعا تولىق سايكەس ءوتتى. بارلىق ارەكەتتەر قاۋىپسىز ورىندالدى. جاپونيانىڭ بۇرمالانعان مالىمدەمەلەرى نەگىزسىز. سوندىقتان حالىقارالىق قاۋىمداستىق مۇنداي اقپاراتقا نازار اۋدارماۋعا ءتيىس. ايماقتاعى شيەلەنىستىڭ ۋشىعۋىنا جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچيدىڭ جاقىندا جاساعان مالىمدەمەسى اسەر ەتكەن. ول قىتايدىڭ تايۆانعا قاتىستى ىقتيمال ارەكەتتەرى جاپونيانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن. قاجەت بولسا توكيو اسكەري شارا قابىلداۋعا دايىن دەپ مالىمدەگەن ەدى.
ساناە تاكايچي، جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى:
- جاپونيا مەن قىتاي اراسىندا قيىندىقتار بار ارينە. ءبىز بۇل تۇيتكىلدى ماسەلەلەردى شەشىپ، ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋىمىز كەرەك. جاپونيا قىتايمەن ديالوگ جۇرگىزۋگە دايىن. ءبىز ەسىكتى جاپقانىمىز جوق. ءبىراق ءبىزدىڭ ءوز ۇستانىمىمىز بار. سوعان سۇيەنە وتىرىپ، ءتيىستى شەشىم قابىلدايمىز. ازىرگە جاپونيا مەن قىتاي دەگەنىنەن قايتار ەمەس. ءارقايسىسى ءوز ۇستانىمدارىن دالەلدەپ الەك. انىعى، بۇل ەندى تەك بەيجىڭ مەن تايۆان اراسىنداعى ماسەلە عانا ەمەس. تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى جاڭا تەكەتىرەستىڭ باسى بولۋى ىقتيمال.
دينارا ورىنتاي
https://24.kz