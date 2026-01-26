جاپونيا مۇسىلمان تۋريستەر ءۇشىن قۇلشىلىق ەتۋ ايماقتارىن كوبەيتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاپونيا مۇسىلمان تۋريستەر سانىنىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى اۋەجاي، ۆوكزال جانە تۋريستىك ورتالىقتاردا نامازحانالارعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جاپونيا ۇلتتىق تۋريستىك ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلدىڭ قاڭتار- قاراشا ايلارى ارالىعىندا ەل يندونەزيادان شامامەن 560 مىڭ، مالايزيادان 540 مىڭ جانە تاياۋ شىعىستان شامامەن 240 مىڭ ساياحاتشىنى قابىلدادى. تۋريستەر كوبىنە ەلدىڭ اسحاناسى، پوپ-مادەنيەتى جانە ماۋسىمدىق لاندشافتتارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتادى.
الايدا، كەيبىر ساياحاتشىلار ءۇشىن ناماز وقيتىن ورىنداردىڭ بولماۋى قيىندىق تۋعىزعان. وسىعان بايلانىستى جاپونيانىڭ تۋريستىك اگەنتتىگى قوناق ۇيلەرگە، كولىك توراپتارىنا جانە كوممەرتسيالىق نىساندارعا، مۇمكىندىگىنشە تىنىش جانە تازا ورىنداردا نامازحانا اشۋدى ۇسىندى.
قازىردىڭ وزىندە ءىرى اۋەجايلار مەن قالالاردا ناماز وقۋعا ارنالعان بولمەلەر بار. اتاپ ايتقاندا، وسىنداي ءبىر بولمە حانەدا اۋەجايىنىڭ حالىقارالىق تەرمينالىندا 2014 -جىلى اشىلىپ، ايىنا ورتا ەسەپپەن 2000 ادام كەلەدى. مۇنداي ورىندار توكيو مەن وساكاداعى JR ستانسيالارىندا، سونداي-اق كيوتو مەن نارانىڭ تۋريستىك ايماقتارىندا اشىلدى.
دەگەنمەن، كەيبىر ايماقتاردا، سونىڭ ىشىندە سيكوكۋ مەن كيۋسيۋدە مۇنداي نىسانداردىڭ سانى ءالى دە از، ويتكەنى مۇندا تۋريستەر از.
ساراپشىلار قاراپايىم شارالار مۇسىلمان تۋريستەردىڭ جايلىلىعىن ايتارلىقتاي جاقسارتىپ، جاپونيانىڭ تارتىمدى تۋريستىك باعىت رەتىندە يميدجىن قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
