    05:43, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەياداعى وتانداستارىمىز رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋدى باستادى

    استانا. KAZINFORM - شەتەلدە ۇيىمداستىرىلعان رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى سەۋل مەن توكيودا داۋىس بەرۋ ءۇشىن اشىلدى. بۇل تۋرالى ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.

    Оңтүстік Корея мен Жапониядағы қазақстандықтар референдумда дауыс беруді бастады
    Фото: ҚР СІМ

    قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلدەگى رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى بويىنشا رەفەرەندۋمدە داۋىس بەرۋ بارىسىن جاريا ەتۋ جۇمىسىن باستادى.

    شەتەلدەگى بارلىق رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ اۋماقتارىندا ۇيىمداستىرىلعان.

    ەڭ ءبىرىنشى بولىپ قازاقستاندىقتار كورەيا مەن جاپونيادا داۋىس بەرۋگە مۇمكىندىگى بار.

    سەۋلدە №422 جانە توكيودا №425 سايلاۋ ۋچاسكەلەرى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07.00 دە داۋىس بەرۋ ءۇشىن ءبىرىنشى بولىپ اشىلدى.

    - شەتەلدەگى بارلىق رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەرۋ بارىسى تۋرالى اقپارات ءبىزدىڭ كانالىمىزدا جۇيەلى تۇردە بەرىلەتىن بولادى، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.

    ەسكە سالا كەتسەك، رەفەرەندۋم كۇنى 54 ەلدەگى قازاقستان ازاماتتارى داۋىس بەرە الادى.

    ال تاياۋ شىعىستاعى اسكەري- ساياسي جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا، ۋكراينا مەن ەفيوپياداعى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىنىڭ تومەندىگىنە بايلانىستى 10 ەلدەگى 11 ۋچاسكەنىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

    جاسۇلان باقىتبەك ۇلى

