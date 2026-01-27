جاپونيا شەتەلدىك تۋريستەرگە تەگىن اۋە بيلەتتەرىن تاراتپاق
جاپونيا بيلىگى شەتەلدىك تۋريستەرگە ىشكى اۋە رەيستەرىنە بيلەتتەردى تەگىن جانە جەڭىلدەتىلگەن باعامەن بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل باستاما ەلدەگى ەڭ تانىمال تۋريستىك باعىتتارداعى جۇكتەمەنى ازايتىپ، ساياحاتشىلاردى تانىمالدىعى از وڭىرلەرگە تارتۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جاپونيا وسىلايشا تۋريزم ماسەلەسىن شەشۋگە باعىتتالعان باتىل قادام جاساماق. نەگىزگى ماقسات - توكيو، كيوتو جانە وساكا سىندى تۋريستەر كوپ شوعىرلانعان قالالارداعى قىسىمدى ازايتىپ، تۋريستىك اعىمدى ەلدىڭ باسقا ايماقتارىنا تەڭ ءبولۋ. بۇل باستاما جاپونيانىڭ تۋريستىك سالانى ۇزاقمەرزىمدى ءارى تۇراقتى دامىتۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى سانالادى.
تۋريستەر ءۇشىن قاي وڭىرلەر تارتىمدى بولماق؟
تۋرپروم جاڭا باستامانىڭ ارقاسىندا ەرەكشە سۇرانىسقا يە بولۋى مۇمكىن بىرنەشە ءوڭىردى اتاپ ءوتتى.
سيكوكۋ ارالى
كونە عيباداتحانالارىمەن، كوركەم جاعالاۋىمەن جانە ايگىلى قاجىلىق باعىتىمەن تانىمال بۇل ءوڭىر مەگاپوليستەردىڭ قاربالاسىنان تىنىعۋدى ۇسىنادى. مۇندا ۆەلوسيپەد تەبۋ، جاياۋ سەرۋەندەۋ، جاعاجايدا دەمالۋ سەكىلدى بەلسەندى دەمالىس تۇرلەرى مەن باي مادەني مۇرانى قاتار تاماشالاۋعا بولادى.
توحوكۋ ءوڭىرى
جاپونيانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا ورنالاسقان بۇل ايماق تۋريستىك مارشرۋتتاردان ءجيى تىس قالىپ جاتادى. دەگەنمەن مۇندا تاۋلى كورىنىستەر، سامۋرايلار داۋىرىنەن قالعان قامالدار مەن شيپالى ىستىق بۇلاقتار بار. سونداي-اق توحوكۋ - ساكۋرانىڭ ەڭ ادەمى گۇلدەيتىن وڭىرلەرىنىڭ ءبىرى.
كيۋسيۋ ارالى
جاپونيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى كيۋسيۋ جانارتاۋلارىمەن، ونسەندەرىمەن جانە وزىندىك مادەنيەتىمەن ەرەكشەلەنەدى. فۋكۋوكا مەن كاگوسيما قالالارى تۋريستەرگە ساكە ءدامىن تاتىپ كورۋدەن باستاپ كونە شىركەۋلەردى ارالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكونوميكاعا اسەرى قانداي بولماق؟
تۋرپروم دەرەگىنشە، بۇل ستراتەگيا جاپونيا ەكونوميكاسىنا، اسىرەسە وڭىرلىك تۋريزمگە ايتارلىقتاي سەرپىن بەرەدى. تۋريستىك اعىمى از ايماقتارعا تەگىن اۋە بيلەتتەرىن ۇسىنۋ ارقىلى شەتەلدىك قوناقتار ەلدىڭ بەيمالىم قىرلارىن تانۋعا مۇمكىندىك الادى. بۇل ءوز كەزەگىندە شالعاي وڭىرلەردەگى شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا جول اشادى.
سونىمەن قاتار وڭىرلىك تۋريستىك نىسانداردىڭ تانىمالدىعى ارتىپ، ءتۋريزمنىڭ تۇراقتى دامۋىنا نەگىز قالانباق. مىسالى، تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارى بار حوككايدو نەمەسە جاعاجايلارى مەن ەرەكشە مادەنيەتى بار وكيناۆاعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى ينفراقۇرىلىمعا ينۆەستيتسيانى كوبەيتۋگە تۇرتكى بولۋى مۇمكىن.
جاپونيا تۋريزمىنىڭ بولاشاعى
باعدارلامانىڭ تابىستى بولۋى جاپونيانىڭ ءتۋريزمدى دامىتۋ مەن ەكولوگيالىق، الەۋمەتتىك تەپە-تەڭدىكتى قانشالىقتى ءتيىمدى ۇيلەستىرە الاتىنىنا بايلانىستى. ماماندار جاپونيانى تۇراقتى تۋريزم ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋدا كوشباسشى ەلدەردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى. تۋريستىك اعىمدى بۇكىل ەل اۋماعىنا تەڭ ءبولۋ ارقىلى جاپونيا باسقا مەملەكەتتەرگە دە ۇلگى كورسەتىپ وتىر.
جاپونيادا نە كورۋگە بولادى؟ (تۋرپروم ۇسىنادى)
ەگەر تەگىن نەمەسە جەڭىلدەتىلگەن ىشكى رەيستەر ىسكە قوسىلسا، تۋريستەر ءۇشىن جاپونيانى جاڭا قىرىنان تانۋعا مۇمكىندىك تۋادى. تۋرپروم مىنا باعىتتارعا نازار اۋدارۋعا كەڭەس بەرەدى:
سيكوكۋ ارالى - قاجىلىقكە دەن قويعان كونە شىركەۋلەردى ارالاپ، جاعالاۋدىڭ سۇلۋلىعىن تاماشالاڭىز. مىندەتتى تۇردە وڭىرگە ءتان sanuki udon كەسپەسىنەن ءدام تاتىڭىز.
توحوكۋ ءوڭىرى - قىستا شاڭعى مەن سنوۋبورد تەۋىپ، كوكتەمدە ساكۋرا گۇلدەۋىن تاماشالاۋعا بولادى. يۋنەسكو تىزىمىنە ەنگەن حيرايدزۋمي قالاسىنداعى بۋددا شىركەۋلەرى مەن باقتارعا باس سۇعىڭىز.
كيۋسيۋ ارالى - بەپپۋداعى ىستىق بۇلاقتاردا دەمالىپ، اسو جانارتاۋىن كورىڭىز. فۋكۋوكاداعى بازارلار مەن كوشە تاعامدارىنان ءدام تاتىپ، ايگىلى حاكاتا رامەنىنە باعا بەرىڭىز.
الداعى جىلدارى جاپونياعا ساپارلايتىندار ءۇشىن بۇل باعدارلاما ەلدى تەرەڭىرەك تانىپ، كەرەمەت اسەر الۋعا تاپتىرماس مۇمكىندىك بولماق. ەڭ باستىسى، ساپاردى الدىن الا جوسپارلاپ، ۇسىنىلاتىن جەڭىلدىكتەر مەن اكتسيالاردى ءتيىمدى پايدالانۋ.